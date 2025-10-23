Jovem de 23 anos morre após tomar remédio para disfunção erétil antes de jogar futebol

Um jovem de apenas 23 anos morreu, na última segunda-feira (20/10), após sofrer uma parada cardíaca em uma unidade de saúde de Feira de Santana, na Bahia. Ele sofreu um mal-estar após ingerir um medicamento para disfunção erétil antes de participar de um jogo de futebol.

O caso aconteceu no distrito de Maria Quitéria. Segundo informações apuradas pela TV Subaé, afiliada da Rede Bahia na região, o jovem deu entrada em uma policlínica ainda na tarde de domingo (19/10), acompanhado dos pais.

Ele chegou ao local relatando fortes dores de cabeça e dor atrás dos olhos. No prontuário consta a informação de que o jovem permaneceu em observação durante a noite, mas apresentou piora na madrugada.

Após a parada cardíaca, a equipe da unidade de saúde realizou tentativas de reanimação, mas não teve sucesso. Ele morreu por volta das 8h40 da última segunda‑feira (20/10). O caso é investigado pela 2ª Delegacia Territorial (DT) de Feira de Santana como morte a esclarecer.