Jovem de 28 anos desaparecido em Florianópolis é encontrado morto

André Cuneo Sagaz, jovem de 28 anos desaparecido há mais de uma semana em Florianópolis, foi encontrado sem vida na manhã desta sexta-feira (3/10). A informação foi confirmada pelo SOS Desaparecidos e pelo perfil oficial da família. A Polícia Civil, agora, investiga a causa da morte.

O corpo de André foi localizado na Barra da Lagoa, no Leste de Florianópolis.

