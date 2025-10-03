03/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Jovem de 28 anos desaparecido em Florianópolis é encontrado morto

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
jovem-de-28-anos-desaparecido-em-florianopolis-e-encontrado-morto

André Cuneo Sagaz, jovem de 28 anos desaparecido há mais de uma semana em Florianópolis, foi encontrado sem vida na manhã desta sexta-feira (3/10). A informação foi confirmada pelo SOS Desaparecidos e pelo perfil oficial da família. A Polícia Civil, agora, investiga a causa da morte.

Leia também

O corpo de André foi localizado na Barra da Lagoa, no Leste de Florianópolis.

Leia mais no NSC Total, parceiro do Metrópoles.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost