Jovem de 28 anos desaparecido em Florianópolis é encontrado morto

0
André Cuneo Sagaz, jovem de 28 anos desaparecido há mais de uma semana em Florianópolis, foi encontrado sem vida na manhã desta sexta-feira (3/10). A informação foi confirmada pelo SOS Desaparecidos e pelo perfil oficial da família. A Polícia Civil, agora, investiga a causa da morte.
Leia também
-
Família divulga nova foto para encontrar jovem desaparecido em SC
-
Câmeras flagraram jovem desaparecido em Florianópolis andando sozinho
-
Aeroporto de Florianópolis terá mais duas rotas com a Argentina
-
Suspeito de roubo é morto em confronto com a polícia em Florianópolis
O corpo de André foi localizado na Barra da Lagoa, no Leste de Florianópolis.
Leia mais no NSC Total, parceiro do Metrópoles.