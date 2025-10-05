Jovem desaparecido é encontrado morto às margens do rio Purus, no interior do Acre

05/10/2025
Um jovem, identificado inicialmente como Kauan, foi encontrado morto na manhã deste sábado (5) na margem do rio Purus, próximo ao porto de Manoel Urbano.

O corpo, segundo informações da polícia, apresenta indícios de abandono, e a suspeita inicial é de homicídio.

Jovem encontrado morto na margem do rio Purus, em Manoel Urbano; polícia investiga o caso/Foto: Arquivo pessoal

A vítima estava desaparecida desde sábado (4), e familiares divulgaram a ausência do rapaz nas redes sociais, buscando informações sobre seu paradeiro.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para iniciar os procedimentos de investigação. Até o momento, as circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas, e autoridades seguem ouvindo testemunhas e coletando provas no local.

Mais informações serão atualizadas à medida que forem confirmadas pelas autoridades.

