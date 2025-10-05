Jovem desaparecido é encontrado morto às margens do rio Purus, no interior do Acre

Um jovem, identificado inicialmente como Kauan, foi encontrado morto na manhã deste sábado (5) na margem do rio Purus, próximo ao porto de Manoel Urbano.

O corpo, segundo informações da polícia, apresenta indícios de abandono, e a suspeita inicial é de homicídio.

A vítima estava desaparecida desde sábado (4), e familiares divulgaram a ausência do rapaz nas redes sociais, buscando informações sobre seu paradeiro.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para iniciar os procedimentos de investigação. Até o momento, as circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas, e autoridades seguem ouvindo testemunhas e coletando provas no local.

Mais informações serão atualizadas à medida que forem confirmadas pelas autoridades.