24/10/2025
Universo POP
Jovem é apreendido após receber pacote de dinheiro falso nos Correios

Escrito por Metrópoles
A Polícia Federal apreendeu, nessa quinta-feira (23/10), uma encomenda enviada pelos Correios que continha 10 cédulas falsas de R$ 100, todas com a mesma numeração de série. Um jovem, menor de idade, foi apreendido no momento em que recebia a encomenda em uma agência dos Correios, na cidade de Feira de Santana (BA)

A ação ocorreu após diligências que identificaram o envio suspeito. O adolescente foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Feira de Santana e, posteriormente, encaminhado à Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), onde poderá responder por ato infracional análogo ao crime de guardar ou possuir moeda falsa.

Leia mais no Correio 24 Horas, parceiro do Metrópoles.

