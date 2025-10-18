18/10/2025
Jovem é brutalmente assassinado a golpes de terçado em área de mata na Cidade do Povo

A Polícia acredita que o homicídio esteja relacionado à guerra entre organizações criminosas

Davi da Silva, de 19 anos, foi brutalmente assassinado a golpes de terçado na madrugada deste sábado (18), em uma área de mata localizada na quadra 18 do conjunto habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

Caso aconteceu na Cidade do Povo, em Rio Branco/Foto: ContilNet

Segundo informações da Polícia Militar, o corpo foi encontrado por um morador da região, que acionou o Centro de Operações Policiais Militares (COPOM). Ao chegar ao local, a guarnição encontrou Davi já sem vida, apresentando diversos ferimentos provocados por terçado nas costas, no peito, nos braços e nas mãos.

A área foi isolada por policiais do 2º Batalhão para os trabalhos da perícia criminal. Após a conclusão dos procedimentos, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos.

De acordo com relatos de moradores, Davi era membro de uma igreja e havia se mudado recentemente da parte alta da cidade para a Cidade do Povo, onde passou a viver com uma mulher. Ainda segundo os relatos, membros da facção criminosa dominante na região abordaram o jovem, vistoriaram seu celular e encontraram uma foto em que ele aparecia ao lado de um amigo fazendo o gesto característico de uma facção rival.

A Polícia acredita que o homicídio esteja relacionado à guerra entre organizações criminosas.

O caso está sendo investigado por agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, será conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

