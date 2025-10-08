08/10/2025
Jovem é morto a pauladas por engano após boato sobre furto de panela

jovem-e-morto-a-pauladas-por-engano-apos-boato-sobre-furto-de-panela

A Polícia Civil de Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, identificou e pediu a prisão dos criminosos responsáveis pela morte brutal de Gabriel Rodrigues da Silva Santos. O jovem de 22 anos foi assassinado a pauladas no dia 14 de agosto.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Rubens José Angelo, Gabriel foi morto por uma espécie de “tribunal do crime”, formado por traficantes de drogas que atuam no local. Eles teriam agredido a vítima para reprimir o suposto furto de uma panela. As investigações esclareceram, no entanto, que Gabriel não furtou a panela, mas sim ganhou o objeto por doação de uma vizinha.

Dois suspeitos foram identificados, segundo a  Polícia Civil: Yago Richard Silva da Rocha e Luis Gustavo Maciel. Eles foram alvos de mandados de prisão expedidos pela Justiça de São Paulo. Outros dois criminosos são menores de idade e tiveram o pedido de apreensão concedido pela Vara da Infância e Juventude de Mogi das Cruzes.

Gabriel Rodrigues da Silva Santos foi morto a pauladas em 14 de agosto

Os suspeitos foram identificados como Yago Richard Silva da Rocha e Luis Gustavo Maciel. Dois menores de idade também participaram do crime

Gabriel Rodrigues da Silva Santos foi morto a pauladas em 14 de agosto

Ao Metrópoles, o delegado reforçou que o caso mobilizou todos agentes do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP). A identificação, segundo ele, foi possível graças ao esforço de inteligência policial.

“Embora a gente tenha os vídeos das agressões, foi muito difícil a identificação. Precisou de um trabalho intenso de investigação, com recursos modernos e tecnológicos, e trabalho de campo. Mas surtiu efeito”, destacou.

Vídeo da agressão

As agressões foram filmadas por familiares da vítima e a gravação viralizou nas redes sociais. As imagens são fortes e mostram os criminosos atingindo o jovem com uma série de golpes em diversas partes do corpo, inclusive na cabeça. Um dos suspeitos chega a imobilizar Gabriel para que outro criminoso continue as agressões.

Na gravação, ainda é possível ver um homem tentando interromper a violência, mas ele também acaba agredido. O homem foi identificado como pai de Gabriel.

As autoridades destacam que o crime foi praticado com requintes de crueldade e demonstrou a frieza dos agressores.

Suspeitos foragidos

  • Após investigações, a Polícia Civil de Mogi das Cruzes identificou os criminosos responsáveis pelo assassinato de Gabriel Rodrigues da Silva Santos, morto a pauladas no dia 14 de agosto.
  • Dois suspeitos foram identificados como Yago Richard Silva da Rocha e Luis Gustavo Maciel. Outros dois envolvidos são menores de idade.
  • A Justiça de São Paulo expediu mandados de prisão contra os criminosos e mandados de busca contra os menores.
  • O grupo está foragido e, de acordo com informações da polícia, teria ido para o litoral de São Paulo e o Nordeste do Brasil.

O Metrópoles não localizou as defesas dos suspeitos presos.

