Jovem é preso na Bahia por extorquir mulher com fotos íntimas

Um homem de 21 anos foi preso, na manhã desta segunda-feira (13/10), por extorquir uma mulher e exigir dinheiro para não divulgar fotos íntimas dela. A prisão ocorreu na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia.

De acordo com investigações da Polícia Civil da Bahia, o suspeito entrou em contato com a vítima, moradora de João Pessoa (PB), no dia 10 de abril deste ano, e exigiu R$ 6,5 mil para não divulgar imagens íntimas dela. As ameaças ocorreram por mensagens no WhatsApp.

O suspeito alegou fazer parte de uma facção criminosa e realizou diversas ameaças contra a vítima. Assustada, a mulher fez duas transferências via PIX, nos valores de R$ 4,5 mil e R$ 2 mil, para uma conta informada pelo homem.

Leia também

Cinco dias depois do primeiro contato, o suspeito voltou a ameaçar a vítima. Por meio de outro número telefônico, ele passou a exigir mais dinheiro.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Vitória da Conquista), no bairro Ayrton Senna. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os agentes apreenderam três celulares, uma arma de fogo falsa, nove cartões bancários, uma máquina de cartão, porções de maconha e cocaína e armas brancas.

O suspeito cumpre prisão preventiva no Conjunto Penal de Vitória da Conquista.