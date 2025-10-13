13/10/2025
Universo POP
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista

Jovem é preso na Bahia por extorquir mulher com fotos íntimas

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
jovem-e-preso-na-bahia-por-extorquir-mulher-com-fotos-intimas

Um homem de 21 anos foi preso, na manhã desta segunda-feira (13/10), por extorquir uma mulher e exigir dinheiro para não divulgar fotos íntimas dela. A prisão ocorreu na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia.

De acordo com investigações da Polícia Civil da Bahia, o suspeito entrou em contato com a vítima, moradora de João Pessoa (PB), no dia 10 de abril deste ano, e exigiu R$ 6,5 mil para não divulgar imagens íntimas dela. As ameaças ocorreram por mensagens no WhatsApp.

O suspeito alegou fazer parte de uma facção criminosa e realizou diversas ameaças contra a vítima. Assustada, a mulher fez duas transferências via PIX, nos valores de R$ 4,5 mil e R$ 2 mil, para uma conta informada pelo homem.

Leia também

Cinco dias depois do primeiro contato, o suspeito voltou a ameaçar a vítima. Por meio de outro número telefônico, ele passou a exigir mais dinheiro.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Vitória da Conquista), no bairro Ayrton Senna. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os agentes apreenderam três celulares, uma arma de fogo falsa, nove cartões bancários, uma máquina de cartão, porções de maconha e cocaína e armas brancas.

O suspeito cumpre prisão preventiva no Conjunto Penal de Vitória da Conquista.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost