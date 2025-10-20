20/10/2025
Jovem é preso por fingir ser aluno da PM para viralizar na web

Um jovem de 20 anos é investigado pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) após se passar por aluno do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) nas redes sociais.

Segundo o delegado Daniel de Araújo, adjunto da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, unidade responsável pelas investigações, o homem publicava fotos e vídeos ostentando uniformes e insígnias da corporação, buscando aparentar vínculo com a instituição militar.

Investigadores da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim apreenderam, na última quinta-feira (16/10), materiais utilizados pelo jovem.

“Após diligências, foram apreendidos duas camisas de aluno da PMES, um coturno, uma calça tática, uma boina com o brasão da PMES e um simulacro de arma de fogo”, informou o delegado.

De acordo com o investigador, o caso chama a atenção pela tentativa de o suspeito obter notoriedade e respeito social mediante o uso indevido de símbolos e fardamentos militares.

Além de crime comum, a conduta pode configurar crime militar, em razão do uso indevido de uniformes e distintivos de função pública.

“O uso indevido de fardas, insígnias e símbolos oficiais coloca em risco a credibilidade das instituições de segurança pública e pode induzir terceiros em erro, motivo pelo qual tais condutas são rigorosamente investigadas”, destacou o delegado.

O investigado será indiciado pelo crime previsto no artigo 296 do Código Penal – uso indevido de selo ou sinal público, o que inclui falsificar, fabricar ou usar indevidamente símbolos oficiais. Ele responde em liberdade.

