Jovem é transferido de Rondônia ao Acre em operação aérea para transplante de fígado

Uma grande mobilização marcou a manhã desta sexta-feira (18) em Ouro Preto do Oeste (RO), quando o jovem Jhonatan, de 24 anos, foi transferido em caráter de urgência para o Acre, onde será submetido a um transplante de fígado. A ação envolveu uma operação aérea coordenada entre equipes médicas e o Governo de Rondônia, comovendo moradores da região.

A corrida contra o tempo começou no Hospital Municipal de Ouro Preto do Oeste, onde médicos e enfermeiros atuaram de forma intensa para estabilizar o quadro de saúde do paciente. Sob a orientação dos profissionais Douglas Gomes, Rayele Cunha, Solange Marçal e Fausane, o atendimento foi conduzido com agilidade e precisão, garantindo que Jhonatan tivesse condições clínicas para o transporte até Rio Branco (AC).

O deslocamento foi feito com apoio do Comando de Operações Aéreas (COMRO), que disponibilizou aeronave e equipe especializada para o resgate. A decolagem, acompanhada por familiares e populares no aeroporto local, foi marcada por emoção e esperança, simbolizando o esforço conjunto entre ciência, solidariedade e fé.

Até o início de junho de 2025, o Acre já havia realizado 105 transplantes de fígado, consolidando-se como referência regional nesse tipo de procedimento. A Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) é o único hospital do estado habilitado a realizar transplantes de órgãos sólidos, como fígado e rim, e de tecido (córnea), tornando-se um importante polo de esperança para pacientes de toda a Região Norte. Agora, Jhonatan segue sob cuidados médicos especializados, enquanto amigos e familiares mantêm viva a corrente de orações por sua plena recuperação.

Veja o vídeo: