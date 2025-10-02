Jovem indiciado por morte de bióloga com cerol no Acre fugiu ao ver vítima sangrando

A Polícia Civil concluiu o inquérito que apurou a morte da bióloga Jéssica Souza, de 33 anos, ocorrida em 19 de julho deste ano, em Cruzeiro do Sul. Ela foi atingida no pescoço por uma linha de pipa com cerol enquanto trafegava de motocicleta pela ladeira da rua do Purus e morreu ainda no local.

O acusado, identificado pelas iniciais K. S. F., de 20 anos, foi indiciado por homicídio doloso duplamente qualificado, modalidade em que o autor assume o risco de produzir o resultado morte. Segundo a investigação, ele soltava pipa no momento do acidente e teria fugido logo após perceber que a vítima caiu sangrando na via pública.

O caso foi conduzido pelo delegado Heverton Carvalho, do Núcleo Especializado de Investigação Criminal. Em entrevista, ele destacou que a prática de soltar pipa com cerol naquela região é recorrente e que a conduta do investigado demonstra total desconsideração pelo risco causado.

“Aquela região é conhecida por ser frequentada por jovens soltando pipa. A Polícia Civil conseguiu identificar a pessoa responsável, que se evadiu do local no momento do ocorrido. Representamos ao Judiciário pelas medidas cautelares de busca e prisão. A prisão foi indeferida, mas a busca e apreensão foi concedida. Cumprimos a decisão, recolhemos materiais e concluímos o inquérito, que agora segue ao Poder Judiciário. O indivíduo foi indiciado por homicídio doloso duplamente qualificado, pois entendemos que, ao soltar pipa com cerol em via pública, ele assume o risco de causar uma tragédia, como infelizmente aconteceu”, afirmou o delegado.

Durante a busca na residência do acusado, a polícia apreendeu materiais que corroboram as provas do inquérito. O processo agora está sob análise do Ministério Público e do Poder Judiciário.

O caso gerou grande comoção em Cruzeiro do Sul.