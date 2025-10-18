18/10/2025
Jovem morre afogado no Lago Paranoá após cair de lancha

Escrito por Metrópoles
Um jovem que não teve a identidade divulgada morreu após cair de uma lancha, no Lago Paranoá, na noite deste sábado (18/10).

O acidente ocorreu no Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 4, próximo ao Lake View Resort.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 21h29 para atender a uma ocorrência de afogamento, sendo empregadas três viaturas, duas lanchas e uma moto aquática.

Utilizando sonares, os mergulhadores iniciaram os trabalhos de busca por mais de uma hora e lograram êxito ao encontrar a vítima. Devido ao longo período de submersão, o óbito foi declarado ainda no local.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre a dinâmica do acidente.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para o local.

