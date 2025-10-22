22/10/2025
Justiça determina retorno de Antonia Fontenelle ao Brasil para cumprir pena
Jovem morre após tomar remédio para disfunção erétil e ir jogar bola

Um jovem de 23 anos morreu na manhã dessa segunda-feira (20/10) após tomar um remédio para disfunção erétil antes de jogar bola na Bahia. O caso aconteceu no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana, onde a vítima deu entrada em uma policlínica.

No local, o jovem, que passou mal na tarde desse domingo (19/10), informou que teria tomado um medicamento similar ao tadalafila. Ele foi levado para unidade pelos pais com fortes dores de cabeça e na região atrás dos olhos.

Leia a reportagem completa no Correio24 horas, parceiro do Metrópoles.

