Jovem morre após tomar remédio para disfunção erétil e ir jogar bola

Um jovem de 23 anos morreu na manhã dessa segunda-feira (20/10) após tomar um remédio para disfunção erétil antes de jogar bola na Bahia. O caso aconteceu no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana, onde a vítima deu entrada em uma policlínica.
No local, o jovem, que passou mal na tarde desse domingo (19/10), informou que teria tomado um medicamento similar ao tadalafila. Ele foi levado para unidade pelos pais com fortes dores de cabeça e na região atrás dos olhos.
