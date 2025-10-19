O jovem que morreu após pular de uma lancha no Lago Paranoá foi identificado como Adilson Bispo de Jesus. Ele participava da gravação de um clipe do cantor baiano Alvinho, realizada dentro da embarcação contratada exclusivamente para a filmagem.

Imagens:

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Jovem morto afogado no Lago Paranoá era videomaker de cantor baiano

Reprodução / Redes sociais 2 de 3

Adilson com uma máquina fotográfica

Reprodução / Redes sociais 3 de 3

Adilson Bispo de Jesus

Mais detalhes do caso:

O afogamento e a morte ocorreu nesse sábado (18/10).

A 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) apura o caso.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares fizeram buscas por mais de uma hora.

Devido ao longo período de submersão, o óbito foi declarado ainda no local.

Vídeo postado pelo cantor:

No boletim de ocorrência, a marinheira relatou que atua de forma autônoma e informou que a embarcação utilizada no passeio tem capacidade para 15 pessoas, estando com 13 tripulantes no momento do incidente.

Leia também

Segundo ela, o barco estava regularmente equipado com coletes salva-vidas e demais itens de segurança exigidos por norma.

A navegação teve início por volta das 16h30, com destino às proximidades da Ponte JK, onde a lancha permaneceu ancorada por um tempo. Nesse local, Adilson Bispo pulou no lago pela primeira vez e retornou à embarcação nadando, sem apresentar dificuldades.

Já no final do passeio, o grupo seguiu até um posto de combustível nas imediações do Clube Cota Mil para reabastecer. Por volta das 20h12, Adilson pulou novamente na água.

Na ocasião, a marinheira afirma tê-lo advertido a não repetir o mergulho, já que o motor da embarcação estava ligado, representando risco de ferimentos graves.

A cerca de 150 metros da marina, alguns tripulantes pediram que a lancha fosse parada para um último momento de lazer. Foi então que Adilson, visivelmente embriagado, lançou-se novamente no lago e começou a apresentar sinais de afogamento.

Ao mesmo tempo, uma adolescente também caiu na água, mas foi rapidamente resgatada com a ajuda de outros passageiros. A marinheira relatou que pulou na água para socorrer Adilson, mas ele, em desespero, se agarrou nela com força, o que quase a levou ao afogamento.

Um segundo tripulante, identificado como Felipe, também entrou na água para ajudar, mas enfrentou o mesmo problema: Adilson o agarrou com força, dificultando o resgate.

Em questão de segundos, a vítima submergiu e não voltou à superfície.