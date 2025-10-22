22/10/2025
Universo POP
Briga entre cliente e funcionária em padaria termina em troca de xingamentos e arremesso de objetos
Pastora viraliza ao afirmar que o “demônio do Pica-Pau tentou matar o filho dela”
Cliente compra iPhone 16, pede anonimato e usa saco plástico na cabeça para foto da loja
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial
Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil
Tata Estaniecki rompe o silêncio após separação de Julio Cocielo
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping

Jovem que atropelou e matou no DF integra esquema criminoso de Klebim

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
jovem-que-atropelou-e-matou-no-df-integra-esquema-criminoso-de-klebim

Além do influenciador digital Kleber Rodrigues de Moraes, mais conhecido nas redes sociais como Klebim, outro nome conhecido também foi condenado no processo ligado à Operação Huracán, que teve a sentença publicada na última sexta-feira (17/10). O motorista que foi condenado em agosto por atropelar e matar Matheus Menezes de Assunção Nunes, em janeiro de 2022, no Guará, também recebeu pena por fazer parte do grupo ligado a Klebim.

Vinicius Couto Farago recebeu pena de nove anos, cinco meses e 15 dias de reclusão, além de mais cinco meses de prisão simples, em regime inicial fechado, por lavagem de dinheiro, exploração de jogos de azar e organização criminosa. A sentença também determinou a perda de um carro, que está em nome de Vinicius, e o bloqueio de R$ 107.559,64 das contas bancárias ligadas a ele.

Denúncia

Segundo a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), entre novembro de 2019 e março de 2022, o grupo ligado a Klebim formou uma organização criminosa.

O objetivo do grupo, ainda segundo o MPDFT, seria obter vantagem econômica por meio da exploração de jogos de azar, com a venda ilegal de rifas de veículos, celulares e outros produtos pela internet.

A suposta organização usava a conta bancária da empresa Estilodub Consultoria e Publicidade Ltda. para movimentar os valores, disfarçando a origem ilícita como se fosse pagamento por serviços de publicidade.

Entenda

A Vara Criminal do Guará condenou, em 1ª instância, Klebim por organização criminosa, exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro.

Pedro Henrique Barroso Neiva, Alex Bruno da Silva Vale e Vinícius Couto Farago receberam as mesmas sentenças. Os réus podem recorrer em liberdade, pois não houve pedido de prisão preventiva.

Leia também

Além deles, Michael Fernandes da Silva, Henrique Sadão Ramos de Araújo, Matheus Welington Sousa Cirineu e Ronyel Santos Castro também foram condenados por lavagem de dinheiro.

Veja imagens da operação Húracan:

9 imagensPolícia investigou esquema de rifas ilegaisYoutuber movimentou mais de R$ 20 milhõesPolícia também apurou crime de lavagem de dinheiroOperação foi coordenada pela DRFYoutuber costuma ostentar carros importadosFechar modal.1 de 9

Influenciador conhecido como Klebim foi preso em 2022

Hugo Barreto/Metrópoles2 de 9

Polícia investigou esquema de rifas ilegais

Hugo Barreto/Metrópoles3 de 9

Youtuber movimentou mais de R$ 20 milhões

Hugo Barreto/Metrópoles4 de 9

Polícia também apurou crime de lavagem de dinheiro

Hugo Barreto/Metrópoles5 de 9

Operação foi coordenada pela DRF

Hugo Barreto/Metrópoles6 de 9

Youtuber costuma ostentar carros importados

Hugo Barreto/Metrópoles7 de 9

Veículos de luxo foram apreendidos

Hugo Barreto/Metrópoles8 de 9

Kleber Moraes, conhecido como Klebim

Hugo Barreto/Metrópoles9 de 9

Operação contou com apoio do DOE

Hugo Barreto/Metrópoles

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost