jovem-que-atropelou-e-matou-no-df-integra-esquema-criminoso-de-klebim

Além do influenciador digital Kleber Rodrigues de Moraes, mais conhecido nas redes sociais como Klebim, outro nome conhecido também foi condenado no processo ligado à Operação Huracán, que teve a sentença publicada na última sexta-feira (17/10). O motorista que foi condenado em agosto por atropelar e matar Matheus Menezes de Assunção Nunes, em janeiro de 2022, no Guará, também recebeu pena por fazer parte do grupo ligado a Klebim.

Vinicius Couto Farago recebeu pena de nove anos, cinco meses e 15 dias de reclusão, além de mais cinco meses de prisão simples, em regime inicial fechado, por lavagem de dinheiro, exploração de jogos de azar e organização criminosa. A sentença também determinou a perda de um carro, que está em nome de Vinicius, e o bloqueio de R$ 107.559,64 das contas bancárias ligadas a ele.

Denúncia

Segundo a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), entre novembro de 2019 e março de 2022, o grupo ligado a Klebim formou uma organização criminosa.

O objetivo do grupo, ainda segundo o MPDFT, seria obter vantagem econômica por meio da exploração de jogos de azar, com a venda ilegal de rifas de veículos, celulares e outros produtos pela internet.

A suposta organização usava a conta bancária da empresa Estilodub Consultoria e Publicidade Ltda. para movimentar os valores, disfarçando a origem ilícita como se fosse pagamento por serviços de publicidade.

Entenda

A Vara Criminal do Guará condenou, em 1ª instância, Klebim por organização criminosa, exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro.

Pedro Henrique Barroso Neiva, Alex Bruno da Silva Vale e Vinícius Couto Farago receberam as mesmas sentenças. Os réus podem recorrer em liberdade, pois não houve pedido de prisão preventiva.

Leia também

Além deles, Michael Fernandes da Silva, Henrique Sadão Ramos de Araújo, Matheus Welington Sousa Cirineu e Ronyel Santos Castro também foram condenados por lavagem de dinheiro.

Veja imagens da operação Húracan:

Influenciador conhecido como Klebim foi preso em 2022

Polícia investigou esquema de rifas ilegais

Youtuber movimentou mais de R$ 20 milhões

Polícia também apurou crime de lavagem de dinheiro

Operação foi coordenada pela DRF

Youtuber costuma ostentar carros importados

Veículos de luxo foram apreendidos

Kleber Moraes, conhecido como Klebim

Operação contou com apoio do DOE

