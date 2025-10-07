07/10/2025
Jovem que gritou “te amo” levou 2 tiros; namorado foi morto com 4

Escrito por Metrópoles
jovem-que-gritou-“te-amo”-levou-2-tiros;-namorado-foi-morto-com-4

A Polícia Civil de Goiás investiga o duplo homicídio ocorrido na madrugada de domingo (5/10), no Setor Pérola 2, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. As vítimas, identificadas como Maria Eduarda Nascimento e Igor Martins de Melo, foram executadas enquanto caminhavam por uma rua da região.

De acordo com informações preliminares, Maria Eduarda foi atingida por dois tiros, e Igor, por ao menos quatro. Imagens de uma câmera de segurança registraram o crime brutal. Mesmo ferida, a jovem ainda tentou reagir e, antes de morrer, gritou “eu te amo” para o namorado.

Após o crime, parentes de Maria Eduarda publicaram várias mensagens nas redes sociais.

Uma prima publicou no Instagram: “Vem à memória cada palavra dita naquela tarde pela mãe e pelos irmãos dela. Tão jovem… Ela dizia à mãe que não conseguia deixar de amá-lo. A mãe implorava para que ela terminasse, mas ele não deixava. Ela chegava a passar semanas sem falar com a mãe por causa dele”.

Imagens e o post da prima:

Mensagem da prima sobre jovem morta com o namorado

Reprodução / @fofocalizeioffc2 de 6

Maria Eduarda Nascimento

Reprodução / Redes sociais3 de 6

Vítima dizia para mãe que não conseguia deixar de amar o namorado

Reprodução / Redes sociais4 de 6

Casal executado em rua

Reprodução / @fofocalizeioffc5 de 6

Corpos das vítimas executadas

Reprodução / @fofocalizeioffc6 de 6

Momento em que o casal é atingido pelos disparos

Reprodução / @fofocalizeioffc

