jovem-que-gritou-“te-amo”-levou-2-tiros;-namorado-foi-morto-com-4

A Polícia Civil de Goiás investiga o duplo homicídio ocorrido na madrugada de domingo (5/10), no Setor Pérola 2, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. As vítimas, identificadas como Maria Eduarda Nascimento e Igor Martins de Melo, foram executadas enquanto caminhavam por uma rua da região.
De acordo com informações preliminares, Maria Eduarda foi atingida por dois tiros, e Igor, por ao menos quatro. Imagens de uma câmera de segurança registraram o crime brutal. Mesmo ferida, a jovem ainda tentou reagir e, antes de morrer, gritou “eu te amo” para o namorado.
Assista:
Após o crime, parentes de Maria Eduarda publicaram várias mensagens nas redes sociais.
Uma prima publicou no Instagram: “Vem à memória cada palavra dita naquela tarde pela mãe e pelos irmãos dela. Tão jovem… Ela dizia à mãe que não conseguia deixar de amá-lo. A mãe implorava para que ela terminasse, mas ele não deixava. Ela chegava a passar semanas sem falar com a mãe por causa dele”.
Imagens e o post da prima:
