Jovem se desculpa após fingir parto e mostrar bebê reborn como sua filha no Reino Unido

Envolvida em um escândalo de “bebê falso” no Reino Unido, Kira Cousins, de 22 anos, pediu desculpas após fingir uma gravidez, organizar um chá revelação, simular o parto e apresentar um bebê reborn, que ganhou o nome de Bonnie-Leigh Joyce, “nascida” com 2,3 quilos.
Durante meses, a jovem, moradora de Airdrie, na Escócia, usou uma prótese de barriga para enganar a família e o rapaz que acreditava ser o pai da “filha”. Nesta terça-feira (21/10), Kira se desculpou publicamente pela farsa por meio do Instagram. “Falsifiquei ultrassons, mensagens, uma história inteira de parto e agi como se a boneca fosse um bebê de verdade. Eu sei como é ruim, eu estraguei tudo. Eu simplesmente não sabia como parar depois que comecei”, disse.
Ela também reconheceu que precisa de ajuda. “Não tenho uma desculpa adequada. Eu não estava com a cabeça no lugar, mas isso não torna o que fiz aceitável. Sei que isso vai ficar comigo por muito tempo e que provavelmente perdi amigos que nunca mais recuperarei. Estou tentando me entender e buscar ajuda, porque essa versão de mim não é alguém que eu quero ser”, afirmou.
“Sei que destruí muita confiança e que esse ‘desculpa’ não vai resolver tudo, mas é tudo o que posso dizer agora. E, a todos que fiz parecer ruins ao longo do caminho, principalmente o pai e a família dele, peço desculpas. Eu os fiz parecer pessoas horríveis quando, na verdade, eu é que estava errada. Completamente”, completou.
A família de Kira começou a desconfiar quando percebeu que ninguém havia ouvido o choro do bebê. A jovem também não permitia que segurassem a criança, alegando que isso não era possível “por causa do problema de saúde dela”. Quando foi desmascarada, chegou a enviar uma mensagem ao suposto pai dizendo que Bonnie-Leigh “havia morrido”.
“Todos acreditaram nela. Ela fez uma revelação de gênero, postou fotos de ultrassonografia e até disse que o bebê tinha um buraco no coração. Então, ela me mandou uma mensagem dizendo que o bebê tinha nascido. Ficamos todos muito felizes”, relatou a prima Neave McRobert, em entrevista ao New York Post.
Kira finalizou o desabafo pedindo perdão aos que enganou: “Sinto muito. Vocês estiveram lá por mim durante tudo. Choraram lágrimas de felicidade, me apoiaram, me levaram a lugares, acreditaram em tudo o que eu disse. Vocês não mereciam ser enganados daquele jeito. Nenhum de vocês merecia. Todos que vieram à revelação do sexo do bebê, todas as pessoas que me deram presentes ou apoio. Eu estraguei tudo e magoei muita gente”.