20/10/2025
Jovem sem habilitação morre após perder o controle de moto e colidir contra poste

O motociclista não habilitado Vitor Bruno Gomes Barbosa, de 21 anos, morreu vítima de um grave acidente de trânsito após perder o controle da motocicleta que conduzia e colidir contra um poste de iluminação pública, na noite deste domingo (19), na Praça Edmundo Pinto, em frente à Câmara Municipal de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Caso aconteceu no município de Epitaciolândia/Foto: Reprodução

Segundo informações da Polícia, Vitor Bruno não possuía habilitação e pilotava uma motocicleta Honda personalizada, que estava sem placa no momento do acidente.

Ele trafegava em alta velocidade pela Rua Plácido de Castro, no acesso à Rua Delegado Rey, quando perdeu o controle na curva e colidiu violentamente contra um poste de ferro. Com o impacto, a vítima foi arremessada contra a calçada e caiu desacordada.

Vítima tinha apenas 21 anos/Foto: Reprodução

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros atendimentos e acionaram uma equipe do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão. Os militares realizaram manobras de reanimação cardiorrespiratória, e em seguida Vitor foi encaminhado ao Hospital Raimundo Chaar.

Apesar dos esforços da equipe médica plantonista, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu dentro do pronto-socorro do Alto Acre.

Em seu perfil pessoal nas redes sociais, Vitor Bruno aparecia em fotos com colegas fazendo gestos que remetem a símbolos de facções criminosas e portando uma arma de grosso calibre, semelhante a uma metralhadora.

Equipe de socorro ainda tentou salvar a vida do jovem/Foto: Reprodução

Após o acidente, amigos da vítima foram vistos retirando a motocicleta do local, o que pode dificultar o trabalho da perícia na reconstrução da dinâmica e na identificação das reais causas da colisão.

