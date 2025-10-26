26/10/2025
Jovem sofre atentado a tiros e é transferido de helicóptero no Acre

Por volta das 13h50, Donival foi embarcado na aeronave com destino a Rio Branco, onde passará por cirurgia

O jovem Donival Martins Gomes, de 21 anos, foi vítima de uma emboscada a tiros na madrugada deste domingo (26), na cidade de Assis Brasil, localizada na tríplice fronteira do Acre.

De acordo com informações preliminares, Donival teria sido chamado por um conhecido em sua casa e, após ir até um bar, retornava pela rua do bairro Bela Vista quando foi surpreendido por um disparo que o atingiu nas costas.

Vítima sendo socorrida/Foto: ContilNet

O autor do crime fugiu logo após o ataque. Já o jovem foi socorrido por populares e levado às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Assis Brasil. Seu estado de saúde foi considerado delicado após os primeiros atendimentos.

Inicialmente, os profissionais de saúde informaram que o projétil havia atingido um dos pulmões e uma Unidade de Transporte Avançado (UTA) seria usada para transferi-lo à capital. No entanto, devido à gravidade, foi necessária a remoção aérea com o apoio de um helicóptero que pousou na cidade por volta do meio-dia.

Vítima sendo atendida/Foto: ContilNet

Por volta das 13h50, Donival foi embarcado na aeronave com destino a Rio Branco, onde passará por cirurgia. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que apura se o ataque tem relação com um possível acerto de contas.

Na última sexta-feira (24), a Polícia Civil realizou uma operação em Assis Brasil que resultou na prisão de seis pessoas ligadas a facções criminosas. Um dos líderes do grupo também foi capturado e segue preso por determinação da Justiça.

