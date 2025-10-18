18/10/2025
JUBs 2025 encerram competição com nova modalidade e recorde nacional

Os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) 2025 chegaram ao fim nessa sexta-feira (18/10), em Natal (RN), após quase duas semanas de intensas competições e celebração do esporte universitário.

O evento marcou o retorno dos Jogos ao Rio Grande do Norte depois de 26 anos e reuniu cerca de 7 mil atletas de todos os estados brasileiros, disputando 22 modalidades em 11 locais diferentes.

Ao todo, foram entregues 2.086 medalhas, sendo 860 no primeiro bloco (266 de ouro, 266 de prata e 328 de bronze) e 1.226 no segundo bloco (436 ouros, 390 pratas e 400 bronzes).

A etapa realizada no Rio Grande do Norte consolidou-se como uma das maiores competições da entidade. No ranking geral, São Paulo, Santa Catarina e Ceará lideraram em número de medalhas.

Recorde nacional

Um dos momentos marcantes desta edição foi a inclusão do Tiro com Arco no programa oficial dos Jogos Universitários, estreando como modalidade olímpica da competição.

A estreia não poderia ter sido melhor: a atleta Gabrielle Mansueto Constantino alcançou um feito histórico, ao quebrar o recorde nacional na categoria Composto Sub-21 Feminino, com 566 pontos no Round Qualificatório de 60 flechas.

Por seguir os mesmos critérios e normas técnicas das disputas oficiais, com arbitragem reconhecida pela Confederação Brasileira de Tiro com Arco, o resultado foi validado como novo recorde nacional. O antigo recorde, de 563 pontos, também era de Gabrielle.

Na prova, as competidoras disparam a 18 metros de distância em direção a alvos de 40 centímetros de diâmetro, cujo centro de pontuação máxima (10 pontos) mede apenas 2 centímetros.

Em 2024, Brasília foi a sede dos JUbs. E em 2026, a competição retorna ao centro-oeste. A Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) divulgou que o Estado do Goiás será a casa dos jogos em 2026.

