Judiciário altera expediente e antecipa ponto facultativo do Dia do Servidor Público

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) publicou nesta sexta-feira (17), a portaria nº 4912/2025, que antecipa o ponto facultativo do Dia do Servidor Público, originalmente celebrado no dia 28 de outubro, para a segunda-feira (27).

A medida vale para todo o âmbito do Poder Judiciário do Acre, que funcionará em regime de plantão, com atendimento de demandas emergenciais, de primeiro e segundo grau.

Segundo o TJ, a medida se deu em razão da confraternização do Dia do Servidor Público, que acontece no dia 25 de outubro, facilitando a volta dos servidores a suas localidades.

Diante da mudança, todas as atividades do Poder Judiciário acreano voltam a funcionar normalmente na terça-feira (28).