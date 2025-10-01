01/10/2025
Juiz autoriza condução coercitiva de filho de Deolane para depor à CPI

Escrito por Metrópoles
A Justiça de São Paulo autorizou autorizou a condução coercitiva do MC Salvador da Rima e de Giliard Vidal dos Santos, filho da influenciadora digital Deolane Bezerra, para prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Pancadões, na Câmara Municipal da capital. A dupla havia sido convocada pelos vereadores, mas não compareceu.

Ao determinar a condução coercitiva, o juiz Luigi Monteiro Sestari disse haver documentos que indicam que MC Salvador e o filho de Deolane foram informados sobre as convocações.

“Em que pesem todas as diligências realizadas com o intuito de assegurar coconhecimento das convocações, Fabio não compareceu em nenhuma das datas designadas, o que configura a recusa injustificada ao dever legal de testemunhar. Com relação à testemunha Giliard Vidal dos Santos, houve três convocações desatendidas”, afirmou o magistrado.

“Havendo motivo justificado e intimação regular com não comparecimento em sessões pretéritas, estão preenchidos os requisitos necessários para se autorizar a condução coercitiva dos representados, resguardando-se, porém, o direito dos representados, conforme acima destacado”, acrescentou.

Condução coercitiva

O juiz destacou que, embora as testemunhas tenham direito ao silêncio para não se autoincriminar e à assistência de advogados, não podem descumprir reiteradamente as convocações da comissão. “É inadmissível o descumprimento reiterado e injustificável das convocações. Portanto, necessária a condução coercitiva”, afirmou na decisão.

A condução coercitiva é um instrumento legal que obriga uma pessoa a comparecer perante uma autoridade policial ou judicial, mesmo que não queira, quando esta já foi intimada e não compareceu sem motivo justificado. É uma ação impositiva, ou seja, não depende da vontade da pessoa e, em casos excepcionais, pode ensejar o uso de algemas.

O objetivo da CPI dos Pancadões é apurar se há falhas e omissões de fiscalização do prefeito Ricardo Nunes (MDB) durante bailes funks em bairros periféricos da capital.

