Juiz exige reintegração de docentes afastados pós-licença médica em SP

O juiz Josué Vilela Pimentel, da 8ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), determinou que a Secretaria Estadual da Educação reintegre os professores que foram desligados do programa Sala de Leitura após voltar de licença médica.

Na decisão, proferida na última sexta-feira (17/10), o juiz alegou que a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) manteve os professores afastados do programa mesmo depois de uma liminar derrubar a norma que justificava a punição, no dia 3 de outubro.

Segundo o magistrado, a secretaria anunciou apenas o cancelamento da punição para casos de licenças tiradas depois da publicação da liminar, o que “esvazia a efetividade da tutela concedida”. O juiz, então, exigiu que a pasta reintegre todos os docentes desligados do programa nos 120 dias anteriores à liminar.

“Seria incongruente manter o afastamento de professores que foram licenciados por motivo médico em setembro de 2025, por exemplo, enquanto se protege aqueles licenciados após 03/10/2025”, afirmou o magistrado.

Leia também

A decisão atendeu a um pedido do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo (Apeoesp). Segundo a organização, já chega a 600 o número de professores afastados por causa da penalidade.

Relembre o caso

No início de outubro, o Metrópoles anunciou que a Secretaria da Educação estava punindo professores com redução de carga horária quando os docentes deixavam de ir ao trabalho por licença médica.

anunciou que a Secretaria da Educação estava punindo professores com redução de carga horária quando os docentes deixavam de ir ao trabalho por licença médica. Os principais afetados foram professores com contratos temporários, que chegaram a ter o vínculo totalmente rompido.

A pasta justificava a medida com base em uma resolução de novembro de 2024 que prevê a perda de aulas para o professor que “não corresponder às expectativas esperadas no gerenciamento da Sala de Leitura” ou faltar às aulas de forma injustificada.

A secretaria só aceita como exceção casos de licença por folga do Tribunal Regional Eleitoral (TRE); licença-maternidade, paternidade e adoção; doação de sangue; convocação do Tribunal de Júri; licença-luto (licença nojo); ou afastamento por casamento (licença-gala).

Uma liminar no dia 3 de outubro determinou, no entanto, que a pasta incluísse no rol de exceções os afastamentos e as licenças médicas para tratamento de saúde. A decisão também foi do juiz Josué Vilela Pimentel.

O texto dizia que a inclusão na lista de exceções impediria que “sejam impostos aos docentes perda de aulas, redução de jornada, extinção de contratos temporários ou impedimento de atribuições futuras baseados em tais afastamentos e licenças”.

No dia 3 de outubro, a gestão Tarcísio enviou nota ao Metrópoles afirmando que a ausência do docente pode impactar diretamente a continuidade do projeto da Sala de Leitura, “exigindo reavaliações pontuais por parte das Unidades Regionais de Ensino”, e que estava “aberta ao diálogo com os profissionais da rede e suas representações legais” para prestar todos os esclarecimentos necessários.