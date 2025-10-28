28/10/2025
Julgamento de recursos de Jair Bolsonaro no STF deve ocorrer em novembro

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) deve iniciar, entre 7 e 14 de novembro, o julgamento dos recursos apresentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e por outros seis investigados apontados como integrantes do chamado “núcleo crucial” da trama golpista. A data ainda depende de confirmação do presidente da Turma, ministro Flávio Dino.

Segundo apuração da TV Globo, o julgamento ocorrerá em plenário virtual, sistema no qual os ministros registram seus votos eletronicamente, sem a necessidade de uma sessão presencial.

Foto: Jorge Sant'Ana/Globo
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)Foto: Jorge Sant’Ana/Globo
Reprodução: YouTube/TV Justiça
Alexandre de Moraes vota pela condenação dos réus, incluindo o ex-presidente da República, Jair BolsonaroReprodução: YouTube/TV Justiça
Foto: Ton Molina/STF
Jair Bolsonaro (PL) Foto: Ton Molina/STF
Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Damares Alves quando ministra do governo anterior, com Jair BolsonaroFoto: Valter Campanato/Agência Brasil
Foto: Ton Molina/STF
Ex-presidente Bolsonaro registrou R$ 30 milhões em movimentações, diz Polícia FederalFoto: Ton Molina/STF

O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, deverá solicitar formalmente a Flávio Dino a marcação do julgamento dos recursos das defesas. O processo é considerado uma das principais etapas da investigação sobre a tentativa de subversão do resultado das eleições de 2022 e os atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

A Primeira Turma é composta pelos ministros Flávio Dino (presidente), Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. O ministro Luiz Fux apresentou pedido formal para deixar o colegiado e migrar para a Segunda Turma, mudança já aceita pelo presidente do STF, Edson Fachin. Ainda não há confirmação se Fux participará ou não da votação sobre os recursos.

O julgamento deve analisar questionamentos das defesas relacionados à validade das provas, à competência do Supremo e aos procedimentos adotados durante a tramitação do inquérito.

