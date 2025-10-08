Juliana Alves dá detalhes de sua personagem em “Três Graças”: “Completamente diferente de mim”

A atriz Juliana Alves está de volta às telinhas com a personagem Alaíde, na nova novela de Aguinaldo Silva “Três Graças”. A artista, que esteve presente na festa de lançamento da trama nesta terça-feira (7/10), em São Paulo, contou para a reportagem do portal LeoDias alguns detalhes do seu núcleo, além de elogiar e falar com carinho de seus parceiros de cena.

“A pré-produção da novela começou e eu não pude começar junto com o elenco todo, porque eu estava filmando, mas aí também foi muito legal a receptividade de todo mundo, o meu núcleo incrível, assim, uma grande alegria que eu estou tendo é trabalhar com atores que eu já admirava muito, minha família são atores geniais, então, é um presente”, falou juliana.

A ex-BBB explicou que faz parte do núcleo cômico da novela, e que está se divertindo muito durante as gravações: “Esse núcleo cômico realmente tá muito divertido, porque a gente tem a liberdade de ler o texto. A gente mora num bairro chique, a gente mora no prédio, eu me acho muito chique, na casa do porteiro, e com muita dignidade, muito legal, assim, a gente tá se divertindo muito, a gente mora na aclimação num prédio, em frente à mansão”.

Juliana acredita que não se parece com sua personagem, mas que isso é o barato da profissão: “Eu não me identifico tanto com a minha personagem, aliás, eu não tenho nada a ver com ela. E isso é muito barato da nossa profissão, né? É fazer uma coisa que é completamente diferente de mim. E isso é muito divertido. Eu estou encontrando camadas novas da personagem, camadas diferentes da personagem. E os diretores também, eles são muito criativos. Então, uma cena que tá ali com aquela orientação, a gente consegue descobrir olhares, pensamentos”, contou.

A atriz ainda aproveitou para elogiar seus parceiros de cena, Rejane Faria, que fará sua mãe, Augusto Madeira, que dará vida ao seu marido, e Otávio Miller, que será seu pai na trama: “Otávio Miller, que é um grande ator, que eu sempre amei, eu sou muito fã dele mesmo e ele nada mais nada menos que meu pai, então assim foi um convite muito carinhoso que eu recebi e estou muito feliz mesmo”, finalizou.