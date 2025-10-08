juliana-alves-reflete-sobre-preconceito-contra-ex-bbbs:-“imagina-isso-para-uma-atriz-negra?”

Depois de “Volta por Cima”, Juliana Alves já se prepara para retornar à telinha da TV Globo. A atriz integra o núcleo cômico de “Três Graças”, nova trama das nove que estreia no dia 20, substituindo “Vale Tudo”. Na história, ela interpreta Alaíde, mulher de Rivaldo (Augusto Madeira), porteiro de um edifício que fica em frente ao casarão da vilã Arminda, vivida por Grazi Massafera.

Assim como Grazi, Juliana também é ex-BBB e comentou, em entrevista ao portal LeoDias durante a festa de lançamento do folhetim de Aguinaldo Silva, na última terça-feira (7/10), em São Paulo, o relato da colega, que revelou ter sofrido preconceito no início da carreira por ter participado do reality. Na época, Grazi citou nomes de atores consagrados, como Otávio Augusto, José Wilker e Miguel Falabella.

Juliana Alves na festa de lançamento de "Três Graças", em São Paulo
Grazi Massafera em festa de lançamento de "Três Graças"
A vilã Arminda (Grazi Massafera)
Juliana Alves

Questionada se também enfrentou situações semelhantes, Juliana responde com firmeza: “O que você acha? Você já sabe a resposta, né? Vou trazer uma resposta que vocês vão entender: imagina isso para uma atriz negra?”.

A atriz reflete sobre os desafios e conquistas da profissão: “A gente está sempre dando altas voltas por cima, né? Eu posso dizer que faço parte de uma geração de atores e atrizes que falava mesmo nos bastidores. Apesar das nossas dores, frustrações e momentos em que pensamos em desistir, acredito que, junto com a coletividade e os movimentos sociais organizados, conseguimos construir o presente que estamos desfrutando agora e ainda vamos construir um futuro muito melhor”.

Sobre como recebe os novos talentos, Juliana foi direta: “Como eu receberia, independentemente de ter passado por isso? Com muito carinho, empatia e afeto”.