05/10/2025
Juliette Binoche elogia O Agente Secreto e destaca melhor personagem

Escrito por Metrópoles
juliette-binoche-elogia-o-agente-secreto-e-destaca-melhor-personagem

Rio de Janeiro – “Simplesmente gostei do começo ao fim”, resumiu Juliette Binoche sobre O Agente Secreto durante uma conversa com a imprensa brasileira no Festival do Rio. A famosa atriz francesa está no evento para divulgar o documentário In-I In Motion, que marca a estreia dela como diretora.

A experiência com o novo filme de Kleber Mendonça Filho ficou marcada pela passagem da produção pelo Festival de Cannes. Na mostra francesa de cinema, ela presidiu o júri que premiou Wagner Moura como Melhor Ator e o cineasta pernambucano pela Melhor Direção.

Segundo Juliette, ela gostou de muitos detalhes do filme, mas uma personagem se destacou. “Eu amei a forma como é filmado, eu amei a imaginação, a alegria de viver e as nossas diferenças. Eu amo a mulher mais velha… ela é a melhor“, disse em referência à Tânia Maria, que dá vida à Sebastiana.

foto colorida de mulher idosa brana de cabelos curtos castanhos, usando óculos e fumando - metrópolesSebastiana, de O Agente Secreto

A atriz também elogiou o trabalho de Wagner Moura no longa. “Eu amo esse tipo de presença em que existe uma distância, mas ainda assim, há intimidade”, avaliou. Ela ainda aproveitou para revelar um desejo específico.

“Eu amei cada pedacinho [do filme] e eu disse para o Kleber: ‘Eu adoraria trabalhar com você porque você é um herói para mim’.”

*A repórter viajou a convite do Festival do Rio.

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

