Juliette revela “pérolas” da mãe ao conhecer famosos em gravação na Globo: “Eufórica”

Escrito por Portal Leo Dias
Juliette Freire arrancou risadas ao compartilhar as histórias mais divertidas da participação na tradicional vinheta de fim de ano da TV Globo. A cantora e campeã do BBB 21 participou da gravação acompanhada da mãe, Fátima Freire, e contou que os bastidores foram marcados por momentos de pura comédia.

Segundo a paraibana, Dona Fátima ficou completamente encantada ao se deparar com tantos rostos conhecidos da televisão. “Ria, chorava, ficava eufórica. Parecia criança”, relatou Juliette, divertida.

Veja as fotos

WhatsApp Image 2025 10 23 at 10.49.03
Reprodução: Instagram @juliette
Juliette sobre sua relação com dinheiro: “Só sobe à cabeça quando encontra lugar vazio”Reprodução: Instagram @juliette
Foto: Portal LeoDias
JulietteFoto: Portal LeoDias

Entre risadas, ela revelou que a mãe acabou confundindo alguns artistas com seus personagens. Ao ver Taís Araujo, por exemplo, Fátima associou a atriz à personagem Raquel, de Vale Tudo. “Ela falou: ‘essa é aquela moça que trabalhava no restaurante. Você não trabalhava no restaurante? Uma comida gostosa’”, contou a artista.

E as confusões não pararam por aí. Juliette disse que a mãe também puxou conversa com Isaac Amendoim, o Picolé de Êta Mundo Melhor!, e com Rafael Vitti, atualmente em Dona de Mim. “Ele começou a dar corda falando dos personagens. ‘Meu irmão vai fazer não sei o quê’”, lembrou a ex-BBB, rindo da espontaneidade de Fátima.

Nem mesmo as jornalistas escaparam da animação da matriarca. “Renata Vasconcellos com a irmã gêmea, idênticas, aí ela chegava: ‘Vocês são gêmeas?’. Aí, ela supersimpática: ‘Sim!’”, relatou Juliette. William Bonner também foi confundido com o Boninho.

A cantora confessou que já esperava por novas “pérolas” da mãe a cada encontro. “Eu não sabia qual seria a próxima pérola”, brincou.

E, claro, teve mais um momento hilário ao cruzarem com Xamã e Sabrina Sato. Dona Fátima logo associou o cantor ao personagem de “Três Graças” e, ao ver a apresentadora, soltou mais uma de suas confusões inesquecíveis: “Você não é a Sabrina Sapo?”, relembrou Juliette, entre gargalhadas.

