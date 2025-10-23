Juliette revela “pérolas” da mãe ao conhecer famosos em gravação na Globo: “Eufórica”

Juliette Freire arrancou risadas ao compartilhar as histórias mais divertidas da participação na tradicional vinheta de fim de ano da TV Globo. A cantora e campeã do BBB 21 participou da gravação acompanhada da mãe, Fátima Freire, e contou que os bastidores foram marcados por momentos de pura comédia.

Segundo a paraibana, Dona Fátima ficou completamente encantada ao se deparar com tantos rostos conhecidos da televisão. “Ria, chorava, ficava eufórica. Parecia criança”, relatou Juliette, divertida.

Entre risadas, ela revelou que a mãe acabou confundindo alguns artistas com seus personagens. Ao ver Taís Araujo, por exemplo, Fátima associou a atriz à personagem Raquel, de Vale Tudo. “Ela falou: ‘essa é aquela moça que trabalhava no restaurante. Você não trabalhava no restaurante? Uma comida gostosa’”, contou a artista.

E as confusões não pararam por aí. Juliette disse que a mãe também puxou conversa com Isaac Amendoim, o Picolé de Êta Mundo Melhor!, e com Rafael Vitti, atualmente em Dona de Mim. “Ele começou a dar corda falando dos personagens. ‘Meu irmão vai fazer não sei o quê’”, lembrou a ex-BBB, rindo da espontaneidade de Fátima.

Nem mesmo as jornalistas escaparam da animação da matriarca. “Renata Vasconcellos com a irmã gêmea, idênticas, aí ela chegava: ‘Vocês são gêmeas?’. Aí, ela supersimpática: ‘Sim!’”, relatou Juliette. William Bonner também foi confundido com o Boninho.

A cantora confessou que já esperava por novas “pérolas” da mãe a cada encontro. “Eu não sabia qual seria a próxima pérola”, brincou.

E, claro, teve mais um momento hilário ao cruzarem com Xamã e Sabrina Sato. Dona Fátima logo associou o cantor ao personagem de “Três Graças” e, ao ver a apresentadora, soltou mais uma de suas confusões inesquecíveis: “Você não é a Sabrina Sapo?”, relembrou Juliette, entre gargalhadas.