Juliette revela que passou um ano sem sexo e bebida após ressaca moral: “Vergonha”

Juliette abriu sua intimidade durante o Saia Justa desta quarta-feira (15/10), no GNT e afirmou que sempre foi uma pessoa “oito ou oitenta”. A cantora contou que ou estava focada sem seus estudos, ou então vivia de forma intensa. Segundo ela, uma de suas curtições terminou em ressaca moral, o que a fez ficar um ano sem se relacionar sexualmente.

“Era assim, ou estava neurônica ou então, quando eu enfiava o pé na jaca, meu amigo… Era praticamente um ‘Se Beber, Não Case!’ (Filme que conta a história três amigos que organizam uma festa de despedida de solteiro e têm uma noite de grande badalação. Na manhã seguinte, eles acordam sem ter a menor ideia do que aconteceu na noite anterior) Era assim e, com isso, a ressaca moral”, disse ela.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Juliette revela detalhe emocionante que a faz lembrar da irmã que morreu aos 17 anos Reprodução: Youtube /@gentilfernanda Juliette rebate críticas após revelar uso de preservativo Foto/Instagram Reprodução/Foto: Brazil News Juliette Freire Foto: Reprodução/Instagram @juliette Juliette Freire está negociando para apresentar o “Saia Justa” Reprodução: Instagram

Voltar

Próximo

Juliette explicou sua linha de raciocínio na época. “Eu pensava: Vou aproveitar que amanhã eu já volto ao meu normal, então eu vou viver tudo que há para viver”, pontuou ela, que também ressaltou que atualmente está melhor nesse quesito.

A artista ainda revelou que se arrependeu após uma noite de curtição, o que a fez se privar por um ano inteiro. “Em uma destas, eu me arrependi muito tempo. Passei um ano sem beber e sem fazer sexo, porque eu fiz uma besteira muito grande e fiquei com vergonha”, admitiu.

Atualmente a cantora e apresentadora está em um relacionamento com Kaique Cerveny. Os dois foram vistos juntos pela primeira vez em abril de 2023, mas assumiram o namoro publicamente em dezembro do mesmo ano. No fim do ano passado, ela foi surpreendida pelo empresário e atleta com um pedido de casamento.