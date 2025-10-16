16/10/2025
Universo POP
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses
Estreias da semana: ‘Telefone Preto 2’, nova temporada de ‘A Diplomata’ e mais lançamentos imperdíveis
Reação de Neymar após Mavie levar bolada na cabeça durante jogo viraliza nas redes
Virginia Fonseca levanta suspeitas de remoção de tatuagem feita para Zé Felipe
Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para seu signo nesta quinta-feira
Gracyanne Barbosa é assaltada no Rio, tem carro de luxo roubado e se machuca durante ação
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos

Juliette revela que passou um ano sem sexo e bebida após ressaca moral: “Vergonha”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
juliette-revela-que-passou-um-ano-sem-sexo-e-bebida-apos-ressaca-moral:-“vergonha”

Juliette abriu sua intimidade durante o Saia Justa desta quarta-feira (15/10), no GNT e afirmou que sempre foi uma pessoa “oito ou oitenta”. A cantora contou que ou estava focada sem seus estudos, ou então vivia de forma intensa. Segundo ela, uma de suas curtições terminou em ressaca moral, o que a fez ficar um ano sem se relacionar sexualmente.

“Era assim, ou estava neurônica ou então, quando eu enfiava o pé na jaca, meu amigo… Era praticamente um ‘Se Beber, Não Case!’ (Filme que conta a história três amigos que organizam uma festa de despedida de solteiro e têm uma noite de grande badalação. Na manhã seguinte, eles acordam sem ter a menor ideia do que aconteceu na noite anterior) Era assim e, com isso, a ressaca moral”, disse ela.

Veja as fotos

Reprodução: Youtube /@gentilfernanda
Juliette revela detalhe emocionante que a faz lembrar da irmã que morreu aos 17 anosReprodução: Youtube /@gentilfernanda
Foto/Instagram
Juliette rebate críticas após revelar uso de preservativoFoto/Instagram
Reprodução/Foto: Brazil News
Reprodução/Foto: Brazil News
Foto: Reprodução/Instagram @juliette
Juliette FreireFoto: Reprodução/Instagram @juliette
Reprodução: Instagram
Juliette Freire está negociando para apresentar o “Saia Justa”Reprodução: Instagram

Leia Também

Juliette explicou sua linha de raciocínio na época. “Eu pensava: Vou aproveitar que amanhã eu já volto ao meu normal, então eu vou viver tudo que há para viver”, pontuou ela, que também ressaltou que atualmente está melhor nesse quesito.

A artista ainda revelou que se arrependeu após uma noite de curtição, o que a fez se privar por um ano inteiro. “Em uma destas, eu me arrependi muito tempo. Passei um ano sem beber e sem fazer sexo, porque eu fiz uma besteira muito grande e fiquei com vergonha”, admitiu.

Atualmente a cantora e apresentadora está em um relacionamento com Kaique Cerveny. Os dois foram vistos juntos pela primeira vez em abril de 2023, mas assumiram o namoro publicamente em dezembro do mesmo ano. No fim do ano passado, ela foi surpreendida pelo empresário e atleta com um pedido de casamento.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost