Julinho Casares e Lara Silva, filha de Faustão, trocam presentes por mais de 4 toneladas de ração

O apresentador Julinho Casares e a cantora Lara Silva encontraram uma maneira diferente de celebrar o amor. No casamento, realizado em setembro, o casal abriu mão dos presentes tradicionais e pediu aos convidados algo incomum: doações de ração para cães e gatos. A ideia era transformar o momento especial em uma ação solidária voltada a abrigos e protetores independentes.

A iniciativa deu certo e surpreendeu até os noivos. Mais de 4 toneladas de ração foram arrecadadas, beneficiando diversas instituições que enfrentam dificuldades para manter os animais em segurança. A primeira entrega já foi feita para Silvania, uma protetora independente que vive exclusivamente de doações e cuida de dezenas de bichos resgatados.

Julinho Casares resgata animais em situação de maus-tratos e abandono Reprodução: Portal LeoDias/@julinhocasares Julinho Casares e Vanessa Mesquita Foto: Estúdio Fussus Lara Silva, filha de Faustão, casou-se com Julinho Casares na mansão do pai, em SP Crédito: Reprodução Instagram @julinhocasares

“Pode parecer pouco, mas, para quem está na linha de frente, cada saco de ração representa alívio, esperança e a certeza de que não estão sozinhos”, afirmou Julinho, emocionado com o resultado da campanha. A atitude do casal virou inspiração nas redes sociais e mostrou que amor e empatia podem andar juntos.

A mobilização de Julinho e Lara também chamou a atenção de protetores e internautas, que destacaram a importância de ações solidárias voltadas à causa animal. O gesto reforça a necessidade de apoio contínuo a projetos e instituições que acolhem animais em situação de vulnerabilidade em todo o país.