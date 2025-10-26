26/10/2025
Julinho Casares realiza mais um emocionante resgate em São Bernardo do Campo

Escrito por Portal Leo Dias
No último fim de semana, o defensor da causa animal Julinho Casares protagonizou mais uma missão de resgate comovente, dessa vez em São Bernardo do Campo (SP). A operação aconteceu em um local de difícil acesso, com terreno íngreme, muita mata fechada e sob forte chuva, o que tornou a ação ainda mais desafiadora.

A denúncia chegou até Julinho por meio de moradores da região, que relataram a presença de uma cadela jovem vivendo há mais de quatro meses na mata, sem qualquer tipo de abrigo ou assistência. Extremamente assustada e desconfiada do ser humano, a cachorrinha, vítima de maus-tratos e abandono se mantinha distante de todos que tentavam ajudá-la.

Ao saber da situação, Julinho não pensou duas vezes. Ao lado de sua equipe, ele se deslocou até o local e passou o sábado e o domingo inteiros empenhado na missão de salvar o animal. As condições climáticas e o comportamento arredio da cadela dificultaram bastante o trabalho, mas, com paciência, estratégia e muito amor, o resgate foi finalmente concluído com sucesso.

Para agravar ainda mais a situação, durante o processo os resgatadores descobriram que a cadelinha estava grávida. Agora, em segurança, ela receberá todo o cuidado, amor e carinho que sempre mereceu, e poderá ter seus filhotes em um ambiente protegido e acolhedor.

Julinho Casares, que se dedica há anos à causa animal, reforça que histórias como essa são o combustível que o fazem continuar: “Cada vida resgatada é uma vitória. Essa cadelinha passou por tanto sofrimento, mas agora vai conhecer o amor de verdade. É por elas que eu sigo nessa missão.”

Mais uma vez, Julinho mostra que empatia, compromisso e ação são os pilares de uma transformação real na vida dos animais abandonados.

