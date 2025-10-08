08/10/2025
Universo POP
Julinho Casares resgata cadela e filhote explorados para venda em semáforo de SP

Escrito por Portal Leo Dias
julinho-casares-resgata-cadela-e-filhote-explorados-para-venda-em-semaforo-de-sp

O apresentador e ativista da causa animal Julinho Casares recebeu uma denúncia alarmante sobre maus tratos a animais na zona leste de São Paulo. Segundo relatos, usuários de drogas em situação de rua estariam reproduzindo cadelas às margens de rios para vender os filhotes em semáforos, com o objetivo de arrecadar dinheiro para sustentar o vício geralmente em crack.

Essas cenas são cada vez mais comuns: pessoas em situação vulnerável exibem filhotes em faróis, despertando a compaixão de motoristas e pedestres. Muitos, com boa intenção, acabam comprando os animais por valores entre R$30 e R$50, acreditando estar salvando-os de uma situação de sofrimento. No entanto, essa atitude acaba financiando um ciclo de crueldade, onde novas ninhadas são exploradas com o mesmo propósito.

Veja as fotos

Reprodução: Portal LeoDias/@julinhocasares
Cadela é resgatada por Julinho CasaresReprodução: Portal LeoDias/@julinhocasares
Reprodução: Portal LeoDias/@julinhocasares
Cadela é resgatada por Julinho CasaresReprodução: Portal LeoDias/@julinhocasares
Reprodução: Portal LeoDias/@julinhocasares
Julinho Casares resgata animais em situação de maus-tratos e abandonoReprodução: Portal LeoDias/@julinhocasares
Reprodução: Portal LeoDias/@julinhocasares
Julinho Casares resgata animais em situação de maus-tratos e abandonoReprodução: Portal LeoDias/@julinhocasares
Reprodução: Portal LeoDias/@julinhocasares
Filhote de cadela é resgatada por Julinho CasaresReprodução: Portal LeoDias/@julinhocasares

A denúncia em questão apontava uma cadela que permanecia amarrada o dia todo, com seis filhotes. Ao chegar ao local, Julinho encontrou apenas um filhote sobrevivente, de pelagem preta e com menos de 30 dias de vida.

Para realizar o resgate, Julinho contou com o apoio do capitão Solano, vereador na cidade de Joanópolis e parceiro de longa data na defesa dos animais. Solano, que também é oficial da Polícia Militar, é reconhecido por seu trabalho em operações e ações de proteção animal. Juntos, eles conseguiram resgatar a cadela e o filhote, levando ambos em segurança e registrando ocorrência no distrito policial da região.

“Foi uma cena triste, mas ao mesmo tempo um alívio poder tirar esses animais daquele sofrimento. Precisamos continuar denunciando e combatendo situações como essa”, destacou Julinho.

O caso reforça uma dura realidade: a causa animal ainda enfrenta sérios desafios no Brasil, especialmente pela falta de penas mais severas e fiscalização eficaz. Enquanto leis brandas permitirem que crimes como esse se repitam, milhares de animais continuarão sofrendo nas ruas, vítimas de um sistema que ainda não os protege como deveria.

