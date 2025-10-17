Júlio Cocielo anuncia fim do casamento com Tata Estaniecki

O influenciador Júlio Cocielo anunciou, nesta quinta-feira (16/10), que o casamento com Tata Estaniecki chegou ao fim. Os dois iniciaram a relação no início de 2017, tendo subido ao altar em março do ano seguinte. Desde então, se tornaram são pais de Bia, de 5 anos, e Caio, de 2, e formaram um dos casais mais populares da internet brasileira.

Em um texto compartilhado nas redes sociais, o youtuber reforçou que manterão a relação de proximidade, além do compromisso com a criação dos filhos: “Nosso trabalho não tem fim. Temos um objetivo pra vida toda, que é cuidar dos nossos filhos, e, pra isso, vamos estar juntos, sempre próximos, mantendo o respeito, a admiração e o carinho um pelo outro”.

“Ninguém casa esperando uma situação como essa, claro que dói mas, às vezes, as coisas acontecem do nada, sem um porquê. Talvez seja só um tempo, talvez seja algo pra nos fortalecer… não sabemos. Pode fazer sentido um dia, ou talvez não faça”, continuou Cocielo, que ressaltou que a decisão foi difícil e pediu respeito ao momento que estão vivendo.

O influenciador, que possui mais de 20 milhões de seguidores no Instagram, afirmou que esse será seu único pronunciamento sobre o fim do casamento com Tata: “Não tocaremos mais nesse assunto, porque a intimidade do casal só cabe a nós. Mas sentimos que era necessário avisar a todos que tem carinho pela gente, e que continuem tendo, por favor. De qualquer forma, vamos seguir fazendo nossos trabalhos e cumprindo nossos papéis como família”.

Cocielo finalizou o desabafo incentivando os seguidores a seguirem acreditando no amor, mesmo em meio ao divórcio inesperado do casal: “Nao foi um tempo em vão, foram os melhores anos das nossas vidas e seremos sempre gratos um pelo outro. Então, não pense no pior, não tenha medo de se entregar. Vá ser feliz! Faz parte”.

Alguns internautas levantaram a possibilidade de uma trollagem do casal ou participação em um quadro de Maurício Meirelles, humorista que “invade o celular” dos convidados. No entanto, o próprio comediante se pronunciou e negou qualquer envolvimento na publicação.