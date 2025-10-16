Julio Cocielo anuncia separação de Tatá Estaniecki e fãs teorizam

O perfil de Julio Cocielo publicou, na noite desta quinta-feira (16/10), um comunicado anunciando o fim do relacionamento do humorista com Tatá Estaniecki. A postagem no Instagram não permite comentários, mas em outras páginas nas redes sociais, fãs especulam que seja uma brincadeira do influenciador ou de seu amigo Maurício Meirelles, com quem Cocielo estaria em Canoas (RS).

“Vocês diziam: ‘No dia em que eles terminarem, eu não acredito mais no amor’”, inicia a nota.

O comunicado diz que os dois seguirão próximos para cuidar dos dois filhos e destaca que a separação foi tomada com respeito e admiração mútua.

“Nosso trabalho não tem fim. Temos um objetivo pra vida toda, que é cuidar dos nossos filhos. Vamos estar juntos, sempre próximos, mantendo o respeito, a admiração e o carinho um pelo outro”.

O texto também inclui um pedido para que o público respeite a intimidade da família. “Ninguém casa esperando uma situação como essa, claro que dói, mas, às vezes, as coisas acontecem do nada, sem um porquê. Talvez seja só um tempo, talvez seja algo pra nos fortalecer… não sabemos.”

Leia a nota na íntegra:

“Vocês diziam: ‘No dia em que eles terminarem, eu não acredito mais no amor.’

Lendo essas coisas, a gente fazia questão de fazer piadas sobre relacionamentos. Sempre comentamos e brincamos abertamente sobre esses assuntos exatamente pra mostrar que todos passam por problemas, inclusive nós.

Nosso trabalho não tem fim. Temos um objetivo pra vida toda, que é cuidar dos nossos filhos, e, pra isso, vamos estar juntos, sempre próximos, mantendo o respeito, a admiração e o carinho um pelo outro.

Ninguém casa esperando uma situação como essa, claro que dói mas, às vezes, as coisas acontecem do nada, sem um porquê. Talvez seja só um tempo, talvez seja algo pra nos fortalecer… não sabemos. Pode fazer sentido um dia, ou talvez não faça. É difícil, mas pedimos que respeitem o nosso momento.

Não tocaremos mais nesse assunto, porque a intimidade do casal só cabe a nós. Mas sentimos que era necessário avisar a todos que têm carinho pela gente, e que continuem tendo, por favor! De qualquer forma, vamos seguir fazendo nossos trabalhos e cumprindo nossos papéis como família.

E o conselho que damos é: Jamais deixem de acreditar no amor. Vivemos anos intensos, realizamos muitos sonhos, nos divertimos, amadurecemos, tivemos duas crianças perfeitas e aprendemos muito um com o outro. Vamos sempre lembrar dos nossos momentos dessa forma, sorrindo!

Não foi um tempo em vão, foram os melhores anos das nossas vidas e seremos sempre gratos um pelo outro. Então, não pense no pior, não tenha medo de se entregar. Vá ser feliz! Faz parte.”