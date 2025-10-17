Julio Cocielo reage após atitude de Tata Estaniecki: entenda

Julio Cocielo reagiu após a ex-esposa, Tata Estaniecki, remover o seu sobrenome da bio do Instagram. Na tarde desta sexta-feira (17/10), o youtuber também tirou o sobrenome da influenciadora de sua página da rede social.

Antes, Julio usava o nome “Julio Cocielo Estaniecki” em sua conta oficial. Agora, está apenas “Julio Cocielo”.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Tata Estaniecki, Julio Cocielo e os filhos

Reprodução 2 de 6

Tata Estaniecki e Julio Cocielo

Reprodução/Instagram 3 de 6

Nasce Caio, segundo filho de Julio Cocielo e Tatá Estaniecki

Reprodução/Instagram 4 de 6

Julio Cocielo e Tatá Estaniecki

Caio Duran e Ali Karakas/ Reprodução 5 de 6

Júlio Cocielo é casado com Tata Estaniecki

Caio Duran e Ali Karakas/ Reprodução 6 de 6

Júlio Coccielo e Tata Estaniecki

Leia também

Mais cedo, Tata também alterou sua bio. Ela usava “Tata Estaniecki Cocielo” e agora deixou apenas “Tata Estaniecki”.

Fim do casamento

A notícia do fim do casamento foi compartilhada por Cocielo na noite de quinta-feira (16/10) em uma postagem no Instagram com uma foto dos dois e um longo texto anunciando o fim do relacionamento após 11 anos.

Os fãs, contudo, não estão tão convencidos de que se trata de uma informação oficial. A desconfiança veio porque a notícia do término ocorreu subitamente, sem muitos indícios de afastamento dos dois.

Em meio a esta especulação, e a falta de pronunciamento de Tata sobre o assunto, os fãs levantaram a teoria de que o fim do casamento não seria verdade e que se trataria de uma ação do quadro Web Bullying de Mauricio Meirelles.