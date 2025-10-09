Julio Rocha revela que só topou voltar às novelas por conta de Aguinaldo Silva

Após anos dedicado aos palcos e às redes sociais, Julio Rocha está de volta às novelas. O ator integra o elenco de “Três Graças”, nova produção de Aguinaldo Silva, que marca também o retorno do autor à Globo. Em entrevista na festa de lançamento do folhetim, o astro revelou a expectativa para o novo projeto.

“É um momento de muita alegria. Já celebrei bastante em casa, hoje é um dia muito especial”, contou o artista, empolgado com a estreia.

Morando em Indaiatuba (SP), Julio tem conciliado a rotina de viagens entre Viracopos, Santos Dumont e Galeão com as gravações no Rio de Janeiro. “Tô vivendo nessa ponte aérea e morrendo de saudade das crianças, mas é uma fase muito especial da minha carreira”, disse.

O reencontro com Aguinaldo não aconteceu por acaso. Julio atuou recentemente no espetáculo “A Vida Começa aos 60”, escrito pelo mesmo autor, que foi sucesso de público em São Paulo. “Depois do teatro, veio o convite para a novela. Foi uma dose dupla de Aguinaldo neste ano”, contou.

Para o ator, a nova trama é uma das mais aguardadas da teledramaturgia recente. “Posso falar isso com tranquilidade: pra mim, o Aguinaldo é o maior que existe. Ninguém escreve novela como ele. Só aceitei abrir mão da minha agenda corrida, com filhos, produtora e agência, porque era um projeto dele”, afirmou.

Julio também destacou que, apesar de sua forte presença digital — somando mais de 250 milhões de impressões mensais em todas as plataformas —, voltar à TV em uma grande produção sempre foi um desejo. “Fui me encantando cada vez mais com o projeto e com a direção. Não tenho dúvida de que o Brasil está prestes a viver uma grande mudança, porque o Aguinaldo vem com histórias realmente incríveis.”

Na trama, ele interpreta Edilberto, personagem que promete gerar comentários. “Ele está mais para vilão, tem várias camadas e um magnetismo próprio. Acho que vai dar o que falar”, adiantou o ator.