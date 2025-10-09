09/10/2025
Universo POP
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira

Julio Rocha revela que só topou voltar às novelas por conta de Aguinaldo Silva

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
julio-rocha-revela-que-so-topou-voltar-as-novelas-por-conta-de-aguinaldo-silva

Após anos dedicado aos palcos e às redes sociais, Julio Rocha está de volta às novelas. O ator integra o elenco de “Três Graças”, nova produção de Aguinaldo Silva, que marca também o retorno do autor à Globo. Em entrevista na festa de lançamento do folhetim, o astro revelou a expectativa para o novo projeto.

“É um momento de muita alegria. Já celebrei bastante em casa, hoje é um dia muito especial”, contou o artista, empolgado com a estreia.

Veja as fotos

Divulgação/Guilherme Lima
Julio Rocha vive uma fase mais madura, com novas perspectivasDivulgação/Guilherme Lima
Divulgação/Guilherme Lima
Julio Rocha vive uma fase mais madura, com novas perspectivasDivulgação/Guilherme Lima
Divulgação/Guilherme Lima
o ator retomou a rotina de treinos e passou a cuidar da alimentaçãoDivulgação/Guilherme Lima
Divulgação/Guilherme Lima
Julio Rocha celebra volta às novelas com “Três Graças” após 11 anosDivulgação/Guilherme Lima
Reprodução
Reprodução

Leia Também

Morando em Indaiatuba (SP), Julio tem conciliado a rotina de viagens entre Viracopos, Santos Dumont e Galeão com as gravações no Rio de Janeiro. “Tô vivendo nessa ponte aérea e morrendo de saudade das crianças, mas é uma fase muito especial da minha carreira”, disse.

O reencontro com Aguinaldo não aconteceu por acaso. Julio atuou recentemente no espetáculo “A Vida Começa aos 60”, escrito pelo mesmo autor, que foi sucesso de público em São Paulo. “Depois do teatro, veio o convite para a novela. Foi uma dose dupla de Aguinaldo neste ano”, contou.

Para o ator, a nova trama é uma das mais aguardadas da teledramaturgia recente. “Posso falar isso com tranquilidade: pra mim, o Aguinaldo é o maior que existe. Ninguém escreve novela como ele. Só aceitei abrir mão da minha agenda corrida, com filhos, produtora e agência, porque era um projeto dele”, afirmou.

Julio também destacou que, apesar de sua forte presença digital — somando mais de 250 milhões de impressões mensais em todas as plataformas —, voltar à TV em uma grande produção sempre foi um desejo. “Fui me encantando cada vez mais com o projeto e com a direção. Não tenho dúvida de que o Brasil está prestes a viver uma grande mudança, porque o Aguinaldo vem com histórias realmente incríveis.”

Na trama, ele interpreta Edilberto, personagem que promete gerar comentários. “Ele está mais para vilão, tem várias camadas e um magnetismo próprio. Acho que vai dar o que falar”, adiantou o ator.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost