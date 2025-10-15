Jundiaí será base de defesa antiaérea com mísseis de 15 km de alcance

A cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, será a sede da nova base de defesa antiaérea do Exército do Brasil e contará com mísseis de 15 km de alcance e um raio de até 40 km de distância.

No dia 15 de julho deste ano, o Exército já havia transformado o 12° Grupo de Artilharia de Campanha (GAC), localizado em Jundiaí, em 12° Grupo de Artilharia Antiaérea (GAAAe). À época, a instituição garantiu que os serviços regionais do local continuariam ativos, “preservando os 105 anos de história do tradicional Grupo Barão de Jundiahy”.

O Metrópoles confirmou com o Comando Militar do Sudeste que a mudança faz parte do Projeto Força 40 de modernização, que prevê a implantação de um sistema inédito de defesa antiaérea de média altura, com mísseis com 15 km de alcance e um raio de 40 km de distância, até 2039.

Leia também

Além dos mísseis, é planejado que a nova base tenha radares e equipamentos capazes de atingir aviões em velocidade de até 2.880 km/h, identificados a distâncias superiores a 150 km, drones, helicópteros, mísseis e bombas.

Hoje, a base de defesa antiaérea do Brasil funciona no Guarujá, litoral sul de São Paulo. A escolha pela cidade de Jundiaí é considerada estratégica, visto que a nova sede está localizada às margens da Rodovia Anhanguera, a menos de 50 km do Rodoanel Mário Covas, de fácil acesso à Baixada Santista e ao porto de Santos.

Os equipamentos normalmente são conduzidos via terrestre e marítima, pela dificuldade que é abastecer aviões cargueiros com o grande volume. Os aparelhos são móveis e, por isso, podem ser levados para todos os lugares.

Da cidade no interior paulista será possível defender ataques aéreos na região metropolitana de São Paulo e centros importantes como Campinas e Sorocaba.

Contexto de conflitos e guerras