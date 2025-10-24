24/10/2025
Junina Pega-Pega segue encantando com o projeto “Pé na Estrada” em escolas do Acre

O projeto “Pé na Estrada: Junina Pega-Pega nas Escolas” continua sua jornada cultural levando a alegria das festas juninas a novas comunidades escolares. Nesta sexta-feira, 24 de outubro, o grupo realiza duas apresentações especiais: às 15h, no Colégio Acreano, em Rio Branco, e às 17h, na Escola Cívico-Militar Aldaci Simões, em Senador Guiomard.

As apresentações prometem envolver estudantes e educadores em um espetáculo repleto de música, dança, emoção e tradição, reafirmando o compromisso da Junina Pega-Pega em manter viva a cultura popular dentro do ambiente escolar. As ações contam com acessibilidade em Libras e valorizam o protagonismo juvenil, a inclusão e o fortalecimento dos laços comunitários.

De acordo com o diretor-presidente do Instituto Junina Pega-Pega, Cimar dos Santos, o projeto tem sido uma ferramenta importante para democratizar o acesso à cultura junina e despertar nos jovens o interesse pelas tradições locais.

“Levar a quadrilha às escolas é uma forma de aproximar a arte e a cultura dos estudantes, mostrando que nossa identidade popular é motivo de orgulho e deve ser preservada”, destacou Cimar.

A iniciativa é financiada pelo Edital de Chamamento Público nº 003/2025-FEM, promovido pelo Governo do Estado do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), com recursos do Governo Federal, através de emenda parlamentar da deputada federal Meire Serafim.

Ao todo, o projeto contempla 10 apresentações em escolas públicas dos municípios de Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Sena Madureira e Senador Guiomard, além de promover bate-papos sobre tradições juninas e estimular o surgimento de novas quadrilhas escolares.

 

