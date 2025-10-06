06/10/2025
Universo POP
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni

Júnior Moura é o grande campeão do rodeio na 9ª edição do Festival da Banana

Após conquistar mais uma premiação, o peão celebrou a conquista e agradeceu o apoio recebido durante a competição

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O município de Rodrigues Alves viveu, neste fim de semana, mais um momento de celebração cultural com a realização da nona edição do Festival da Banana. Entre os destaques da programação, o rodeio atraiu olhares e aplausos do público, consagrando como campeão o competidor e peão de rodeio Júnior Moura, que já acumula vitórias consecutivas em eventos da região.

A trajetória de Júnior Moura é marcada por premiações expressivas | Foto: ContilNet

Após conquistar mais uma premiação, o peão celebrou a conquista e agradeceu o apoio recebido durante a competição.

“É uma festa boa! Uma festa de bom aproveitamento, uma receita boa. Agradecer a Deus mesmo por estar presente aqui nesse rodeio.”

Com experiência e familiaridade com os animais que enfrentou, Moura destacou que conhecer o histórico dos bois é um fator importante para alcançar bons resultados.

“Esses bois a maioria a gente conhece, já viu pulando, né? Já montei nele também, a maioria. E é bom saber que vai no animal conhecendo o animal, né? E pra cima deles”, disse o campeão.

A trajetória de Júnior Moura é marcada por premiações expressivas. Segundo ele, já são cerca de R$ 150 mil conquistados em competições, além de quatro motos e um quadriciclo levados para casa como resultado do esforço e dedicação no rodeio.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost