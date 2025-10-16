junta-comercial-suspende-efeitos-de-ato-“assinado”-por-morto

A Junta Comercial do Distrito Federal determinou a suspensão liminar dos efeitos do ato que oficializou a transferência de uma empresa milionária e foi “assinado” pelo proprietário morto.

Como revelou o Metrópoles, o único dono da Amazônia Inter Turismo (Viação Planaltina), Raimundo José Eustáquio da Conceição, morreu às 3h30 do dia 15 de outubro de 2024, em Itapirapuã (GO). No dia seguinte ao óbito, a assinatura digital dele foi inserida no documento em que ele transfere todas as quotas da empresa, que tem capital social de R$ 2 milhões, para Gilberto José Ribeiro.

A presidente da Junta Comercial do DF, Raquel Otília de Carvalho, suspendeu, em documento expedido nessa terça-feira (14/10), os efeitos desse protocolo e dos atos posteriores.

Raquel Otília também determinou a instauração de procedimento de cancelamento administrativo do documento que oficializou a transferência da empresa milionária, por suspeita de fraude.

Veja os documentos obtidos pelo Metrópoles:

2 imagens Fechar modal. 1 de 2

Certidão de óbito que ocorreu na madrugada de 15 de outubro de 2024

Material obtido pelo Metrópoles 2 de 2

Morto “transferiu” empresa no dia seguinte ao óbito

Reprodução/Junta Comercial do DF

Leia também

“Em análise aos autos, e considerando o conhecimento de ofício desta Junta Comercial a partir de fato amplamente divulgado na imprensa, bem como os fortes indícios de irregularidade constatados pela unidade técnica, entende-se necessária a instauração de procedimento administrativo de cancelamento de ato, com suspensão liminar dos efeitos do Protocolo nº 24/155.970-7 e dos atos subsequentes a ele vinculados, a fim de que os fatos possam ser devidamente apurados nos limites legais e institucionais cabíveis”, justificou a presidente da Junta Comercial do DF, que citou a reportagem desta coluna.

Raquel Otília também solicitou o encaminhamento do despacho para o Gov.BR a fim de que se manifeste sobre a assinatura digital vinculada ao CPF de Raimundo José, informando data, local e forma de autenticação do acesso.

A presidente da Junta Comercial do DF ainda requereu informações à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), sobre eventual investigação ou boletim de ocorrência, e à Receita Federal.

Apuração

A Amazônia Inter faz o transporte de passageiros de Planaltina de Goiás e Formosa ao Distrito Federal.

O prefeito de Planaltina, Delegado Cristiomário (PP), denunciou o caso à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e à Polícia Civil de Goiás (PCGO), que abriu inquérito para investigar o caso.

“Nós recebemos informações de que a empresa teria um dono que teria falecido em determinada data, e, no dia seguinte, a empresa teria sido transferida a outro proprietário”, afirmou.

O procurador de Planaltina, Gilson Santos, afirmou que a denúncia feita à ANTT objetiva a abertura de processo administrativo para apuração. “Caso a denúncia seja verdadeira, que cancele a permissão [para transporte público], que já é provisória”, afirmou.

A reportagem acionou a Amazônia Inter Ltda., o novo dono da empresa e a Junta Comercial do DF, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço permanece aberto para eventuais manifestações.