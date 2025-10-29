29/10/2025
Juntinhos! Zé Felipe viaja para encontrar Ana Castela após ela retornar ao Brasil

Escrito por Portal Leo Dias
Zé Felipe passou pouco mais de cinco dias distante da namorada, Ana Castela, que estava em Portugal para cumprir compromissos profissionais. Mas foi só a cantora retornar ao Brasil, nesta terça-feira (28/10), para o filho de Leonardo viajar para Londrina, no Paraná e matar a saudade da amada.

No story do Instagram, a boiadeira compartilhou que já estava em sua residência. Em outro post, ela mostrou que estava matando a saudade de Zé Felipe ao divulgar uma foto do namorado adicionando um coração à legenda.

Veja as fotos

Foto/Instagram/
Ana Castela e Zé FelipeFoto/Instagram/
Reprodução / Instagram
Zé Felipe e Ana Castela treinando juntosReprodução / Instagram
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Zé Felipe beija Ana CastelaFoto: Domingo Legal
Foto/Instagram/@anacastelacantora
Zé Felipe e Ana CastelaFoto/Instagram/@anacastelacantora

Leia Também

João Victor, assessor pessoal e amigo de Zé Felipe, também filmou o reencontro do casal e brincou com o fato de estar “segurando vela”. “Estamos fazendo um jantar de casal: tá eu, minha namorada, o Zé e a namorada dele”, se divertiu ao mostrar que estava sozinho, enquanto o filho de Leonardo estava com a boiadeira.

Os cantores não se desgrudam desde que começaram a viver um romance. Durante o curto tempo que ficaram separados, inclusive, eles deram um jeito de driblar a distância.

Na madrugada da última terça-feira (28/10), Zé publicou nas redes sociais o print de uma chamada de vídeo com a artista. Na foto, Ana aparece deitada em uma cama e o músico observa a amada com cara de admiração.

Já no último domingo (26/10), foi a vez de Castela expor a saudade do companheiro: “Saudade do Brasil”, escreveu ela na legenda de um post com a foto de Zé Felipe. O filho de Leonardo respondeu a declaração e disse: “Saudade de você, minha gatinha”.

