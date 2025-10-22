Juntos, estes 2 alimentos populares aumentam a absorção de ferro; veja

O ferro é um dos elementos necessários para uma alimentação saudável, por isso, uma dieta equilibrada, chave para um corpo em bom funcionamento, deve incluir esse elemento. Mas você sabia que o corpo absorve melhor o ferro de fontes vegetais quando você o consome junto a carne, aves, frutos do mar e alimentos que contêm vitamina C?

Leia também

Juliana Andrade, nutricionista do Metrópoles, destaca uma combinação poderosa: bife com brócolis. “O bife é uma excelente fonte de ferro do tipo heme, facilmente absorvido pelo organismo. Já o brócolis, por ser rico em vitamina C, potencializa essa absorção, inclusive do ferro presente em outros alimentos”, explica.

“Quando combinamos os dois, a vitamina C do brócolis ajuda o corpo a aproveitar melhor o ferro do bife, tornando essa dupla especialmente eficiente na prevenção e no tratamento da anemia”, completa a especialista.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

O bem-estar é fundamental para uma vida plena e satisfatória

Getty Images 2 de 8

Ele abrange aspectos físicos, mentais e sociais

Getty Images 3 de 8

Faça substituições inteligentes na dieta para comer mais saudável

Getty Images 4 de 8

Praticar atividade física é essencial

Getty Images 5 de 8

Ele permite que as pessoas vivam de forma mais equilibrada, saudável e feliz

Getty Images 6 de 8

O bem-estar contribui para a prevenção de doenças e melhora a qualidade do sono

Getty Images 7 de 8

Pessoas com bem-estar emocional tendem a desenvolver relações interpessoais mais satisfatórias

Getty Images 8 de 8

Uma alimentação saudável, rica em nutrientes e equilibrada, fornece ao corpo os elementos necessários para um funcionamento adequado

Getty Images

A nutri ainda aponta que o ferro de origem animal, encontrado em carnes vermelhas, aves e peixes, é melhor absorvido pelo organismo. “O segredo está em unir fontes de ferro com alimentos ricos em vitamina C.”

Confira outras combinações:

Feijão + laranja (ou suco de laranja)

Lentilha + suco de acerola

Espinafre + morango (de sobremesa)

Grão-de-bico + limão (espremido ou shot antes da refeição)

O que evitar?

Além disso, Juliana recomenda fugir de algumas combinações para aumentar a absorção de ferro. “Evitar café, chá-preto e leite logo após as refeições é importante, pois essas bebidas contêm substâncias que inibem a absorção.”

“Já a vitamina C e o ambiente ácido do estômago favorecem esse processo. Em alguns casos, quando há deficiência significativa, a suplementação oral ou intravenosa pode ser indicada, sempre sob orientação médica”, acrescenta.