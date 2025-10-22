Juntos, estes 2 alimentos populares aumentam a absorção de ferro; veja

O ferro é um dos elementos necessários para uma alimentação saudável, por isso, uma dieta equilibrada, chave para um corpo em bom funcionamento, deve incluir esse elemento. Mas você sabia que o corpo absorve melhor o ferro de fontes vegetais quando você o consome junto a carne, aves, frutos do mar e alimentos que contêm vitamina C?
Juliana Andrade, nutricionista do Metrópoles, destaca uma combinação poderosa: bife com brócolis. “O bife é uma excelente fonte de ferro do tipo heme, facilmente absorvido pelo organismo. Já o brócolis, por ser rico em vitamina C, potencializa essa absorção, inclusive do ferro presente em outros alimentos”, explica.
“Quando combinamos os dois, a vitamina C do brócolis ajuda o corpo a aproveitar melhor o ferro do bife, tornando essa dupla especialmente eficiente na prevenção e no tratamento da anemia”, completa a especialista.
A nutri ainda aponta que o ferro de origem animal, encontrado em carnes vermelhas, aves e peixes, é melhor absorvido pelo organismo. “O segredo está em unir fontes de ferro com alimentos ricos em vitamina C.”
Confira outras combinações:
- Feijão + laranja (ou suco de laranja)
- Lentilha + suco de acerola
- Espinafre + morango (de sobremesa)
- Grão-de-bico + limão (espremido ou shot antes da refeição)
O que evitar?
Além disso, Juliana recomenda fugir de algumas combinações para aumentar a absorção de ferro. “Evitar café, chá-preto e leite logo após as refeições é importante, pois essas bebidas contêm substâncias que inibem a absorção.”
“Já a vitamina C e o ambiente ácido do estômago favorecem esse processo. Em alguns casos, quando há deficiência significativa, a suplementação oral ou intravenosa pode ser indicada, sempre sob orientação médica”, acrescenta.