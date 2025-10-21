Justiça absolve sete réus do Incêndio no Ninho do Urubu; confira

A Justiça do Rio de Janeiro absolveu, nesta terça-feira (21/10), todos os sete acusados do incêndio no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. O caso aconteceu em 2019 e resultou na morte de dez atletas que integravam as categorias de base do clube, com idades entre 14 e 16 anos.

Os réus respondiam pelos crimes de incêndio culposo e lesão corporal. A decisão foi assinada pelo juiz Tiago Fernandes de Barros, da 36ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

Leia também

Veja quem são os absolvidos:

Antonio Marcio Mongelli Garotti e Marcelo Maia; ocupavam cargos com ingerência na administração no CT

Claudia Pereira Rodrigues, Danilo da Silva Duarte, Fabio Hilario da Silva e Weslley Gimenes; responsáveis pelos contêineres destinados ao alojamento dos adolescentes

Edson Colman da Silva; responsável contratado para realizar a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado

Inicialmente, 11 pessoas foram acusadas pelo incidente, no entanto, quatro delas já haviam sido absolvidas.

Relembre o caso:

No dia oito de fevereiro de 2019, um incêndio no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, resultou na morte de dez jogadores da base do Rubro-Negro e em feridas em outros três jovens.

De acordo com peritos, a situação começou em um aparelho de ar condicionado e se alastrou rapidamente devido ao revestimento dos contêineres, onde os atletas estavam.