Justiça bate o martelo em ação de segurança contra Lucas Penteado

A coluna Fábia Oliveira descobriu que a Justiça colocou um fim ao embate entre Lucas Penteado e o segurança Sérgio Guimarães. O profissional abriu uma queixa-crime contra o ator por injúria e difamação após ser exposto pelo ex-BBB e sua ex-namorada, Júlia Franhani, em uma live, em 2021.

Na ocasião, Penteado afirmou ter sido traído pelos dois em um quarto de hotel em que estava hospedado no Rio de Janeiro.

Decisão judicial

Passado alguns anos, o juiz da 17ª Vara Criminal do Rio de Janeiro decidiu rejeitar a queixa-crime contra o ex-BBB.

Segundo a decisão obtida com exclusividade pela coluna, para o magistrado, Lucas Pentado não ofendeu Sérgio em momento algum. Isso porque, de acordo com documento, no vídeo feito pelo famoso, o segurança aparece apenas acompanhando Júlia até a saída do hotel.

Assim, restou fixado o entendimento de que Lucas Penteado não praticou ato criminoso e passível de punição. A rejeição da queixa-crime foi resultado lógico da inexistência de crimes contra a honra do segurança.

Relembre o caso

No boletim de ocorrência, feito no dia do ocorrido, em 1 de outubro de 2021, o segurança relatou ter ouvido gritos no andar em que Lucas e Julia estavam. Um recepcionista do hotel pediu que ele subisse até lá para ver o que acontecia.

Ainda de acordo com o depoimento do segurança, ao chegar à porta do quarto, ouviu gritos de um homem e uma mulher, e tocou a campainha, até que Lucas e Julia apareceram e continuam a discussão na sua frente.

Sérgio teria perguntado se Julia estava bem e se dirigiu ao elevador. A então namorada de Lucas Penteado pediu para descer com ele e buscar ajuda. Foi quando o ex-BBB abriu a live e disse que os dois o estavam traindo.

