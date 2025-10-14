Justiça concede medidas protetivas a influenciadora agredida pelo ex

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) concedeu, nesta terça-feira (14/10), medidas protetivas de urgência em favor da influenciadora digital Keren Leão, que denunciou ter sido agredida pelo ex-namorado, Cássio Daniel, em Paço do Lumiar, município da Grande São Luís (MA).

De acordo com a Polícia Civil do Maranhão (PCMA), Keren procurou a Delegacia Especial da Mulher (DEM), na capital maranhense, na tarde de segunda-feira (13/10), onde registrou um Boletim de Ocorrência relatando as agressões.

Veja o vídeo (imagens fortes):

Keren contou nas redes sociais que o caso ocorreu durante a madrugada de 5 de outubro e mostrou o vídeo das agressões, registradas pelas câmeras de segurança.

“Hoje eu tomei coragem para expor o que venho vivendo em silêncio há tanto tempo. Vivi na pele o que muitas mulheres enfrentam caladas e que, infelizmente, continuam sendo silenciadas até hoje”, escreveu a influenciadora na legenda da postagem em que compartilha as agressões.

Segundo informações da assessoria da influenciadora, as agressões começaram em janeiro deste ano, motivadas por acessos de raiva do ex-namorado. Porém, desta vez, a influenciadora relatou que foi agredida após se recusar a ter relações sexuais com o suposto agressor.

“Tudo isso aconteceu simplesmente porque eu não agi da forma que ele queria. Porque, ao chegar em casa, eu não quis ter relação sexual com ele. Durante o caminho vindo para casa, ele me xingou, me agrediu verbalmente, me humilhou com palavras pesadas”, relatou Keren nas redes sociais.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Reprodução/Redes sociais 2 de 3

Reprodução/Redes sociais 3 de 3

Reprodução/Redes sociais

As imagens mostram o momento em que Keren é agredida pelo ex-namorado na sala da casa dela. Em um dos momentos, ele a encurrala contra a parede e tenta atingi-la com um soco. “Acreditei na mudança, nas promessas, e mais uma vez dei uma chance, acreditando que o amor e a esperança seriam suficientes. Mas, na verdade, era a dependência emocional que me prendia em um ciclo de dor, manipulação e tortura psicológica. Esse ciclo se encerra hoje”, escreveu a influenciadora.

Segundo Keren, ela decidiu expor o caso como uma forma de alertar outras mulheres que estão vivendo situações similares de violência. O casal manteve o relacionamento por cerca de um ano.

Leia também

Ex-namorado se pronunciou sobre o caso

Após a repercussão das redes sociais, Cássio Daniel se manifestou sobre a denúncia. “Para mim nem foi novidade, porque quando acordei já tinha milhares de mensagem dela falando que sabia que eu estava viajando, que ia fazer e que ia acontecer”, revelou.

Ele também falou que recebeu várias mensagens nas redes sociais de pessoas dizendo que “é mídia”, “que toda semana ela expõe uma pessoa diferente”, mas que ele não quer as pessoas fazendo nada em nome dele. “Não quero ninguém lá na página dela, ninguém no perfil dela atacando, mandando mensagem, mandando direct”, complementou.

A influenciadora passou por exames de corpo de delito nesta terça, que devem ser anexados ao inquérito policial. O caso é acompanhado pela Casa da Mulher Brasileira, que oferece suporte jurídico e psicológico à vítima.