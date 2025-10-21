Justiça concede prisão domiciliar à influenciadora Ingrid Ohara

A coluna descobriu que a justiça concedeu um pedido da defesa de Ingrid Ohara para substituir sua prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Além de cumprir a domiciliar, Ingrid também ficará sujeita ao cumprimento de outras medidas cautelares. Entre elas a proibição de manter contato com os demais investigados na operação e o recolhimento de uma fiança no valor de R$200 mil.

Ingrid também deverá se submeter à monitoração eletrônica.

Juíza decide por prisão domiciliar

A decisão, contada em primeira mão, agora, por esta coluna, foi considerada pela juíza a mais adequada uma vez que Ingrid deve assegurar os cuidados e a subsistência de seu filho recém-nascido.

Ohara é mãe de um bebê lactente de apenas 9 meses de vida. Sua defesa observou que a vida do menor depende diuturnamente da presença materna para aleitamento e outros cuidados essenciais.

Fiança de R$ 200 mil

A coluna descobriu, ainda, que a decisão prevê que o recolhimento da fiança se dê no prazo de 15 dias a contar do cumprimento do alvará de soltura de Ingrid.

Trata-se de previsão excepcional e incomum em casos semelhantes. O pedido, no entanto, foi formulado pela defesa da famosa. O prazo adicional para pagamento da fiança de R$200 mil decorre do bloqueio judicial de bens e valores decretado pela justiça em meio à investigação.

O bloqueio, segundo a defesa de Ohara, compromete temporariamente sua liquidez financeira. A juíza Raecler Baldresca reconheceu o mérito do pleito e “ajustou” a decisão ao caso concreto.

Relembre o caso

Ingrid e o marido, Tácio Leonardo Costa Dominguez, conhecido como T10, foram presos na Operação Narco Bet, deflagrada pela Polícia Federal no último dia 14 de outubro.

A ação investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas, que também resultou na prisão do influenciador Bruno Alexssander Souza Silva (Buzeira) e do empresário Rodrigo de Paula Morgado.

De acordo com a Polícia Federal, Ingrid foi apontada como a quarta maior beneficiária de recursos ligados a Morgado, tendo recebido mais de R$ 9,4 milhões entre 2023 e 2024, distribuídos em 23 transações.

Nesse mesmo período, a influenciadora teria transferido valores em criptoativos ao empresário — incluindo uma movimentação equivalente a R$ 300 mil, que, segundo a PF, foi posteriormente devolvida de forma “pulverizada” para contas do casal.

T10 também é investigado

As investigações também apontam indícios de participação de T10 na lavagem de dinheiro. Nas redes sociais, o influenciador promovia empresas de apostas e mantinha uma plataforma própria, chamada O Novo Milionário.

Ao todo, a operação cumpriu 11 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além de um mandado executado na Alemanha.

A Operação Narco Bet é um desdobramento da Operação Narco Vela, que teve origem na apreensão de um veleiro com mais de quatro toneladas de cocaína entre Cabo Verde e as Ilhas Canárias. No total, R$ 630 milhões em bens e valores foram bloqueados pela Justiça.

Ohara acumula mais de 300 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilha conteúdos sobre maternidade, viagens e receitas.