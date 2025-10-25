Justiça condena acusados de degolar e decepar mão de adolescente no DF

A Justiça condenou o três homens acusados de degolar e decepar a mão de um adolescente de 14 anos por conta de uma dívida de drogas no Distrito Federal (DF).

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Samambaia obteve a condenação de Ruan Felipe Barbosa de Oliveira, Matheus Cruz Souza e William Silva Miranda pela morte de Samuel Soares Marques.

Ruan e Matheus foram condenados a 21 anos e 10 meses e 28 anos de reclusão. William recebeu pena de 31 anos de prisão por ter mandado executar a vítima.

Segundo o Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT), todos deverão cumprir a sentença em regime inicial fechado. O julgamento teve início na quinta-feira, 23 de outubro, e durou dois dias.

O júri reconheceu as qualificadoras apontadas pelo MP: motivo torpe (dívidas por tráfico de drogas); meio cruel (Samuel sofreu múltiplas lesões); e recurso que dificultou a defesa da vítima (surpreendida ao entrar em um veículo).

Segundo a Promotoria, o crime também contou com a participação de Carlos Alberto Araújo de Moraes, vulgo “sapo”, e Jessé Edson Souza de Araújo. O processo foi desmembrado e o julgamento ainda será realizado.

Tráfico

Samuel traficava drogas junto com os acusados. Mas contraiu dívidas e não conseguiu quitá-las. Segundo o MP, William, conhecido como “chuchu” ou “papai”, ordenou a execução para que a morte “servisse como exemplo”.

O crime ocorreu no dia 7 de janeiro deste ano, entre 12h e 14h, em Samambaia (DF), em local não identificado. Os réus foram até a casa da vítima e a convenceram a entrar em um veículo.

Em seguida, Samuel foi surpreendido e dominado, sem chance de defesa. Ele teve uma das mãos amputada e sofreu pelo menos 32 lesões.

O corpo foi encontrado em um matagal nas proximidades da Chácara 64-A, no núcleo rural de Taguatinga (DF).