25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Justiça condena acusados de degolar e decepar mão de adolescente no DF

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
justica-condena-acusados-de-degolar-e-decepar-mao-de-adolescente-no-df

A Justiça condenou o três homens acusados de degolar e decepar a mão de um adolescente de 14 anos por conta de uma dívida de drogas no Distrito Federal (DF).

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Samambaia obteve a condenação de Ruan Felipe Barbosa de Oliveira, Matheus Cruz Souza e William Silva Miranda pela morte de Samuel Soares Marques.

Ruan e Matheus foram condenados a 21 anos e 10 meses e 28 anos de reclusão. William recebeu pena de 31 anos de prisão por ter mandado executar a vítima.

Segundo o Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT), todos deverão cumprir a sentença em regime inicial fechado. O julgamento teve início na quinta-feira, 23 de outubro, e durou dois dias.

O júri reconheceu as qualificadoras apontadas pelo MP: motivo torpe (dívidas por tráfico de drogas); meio cruel (Samuel sofreu múltiplas lesões); e recurso que dificultou a defesa da vítima (surpreendida ao entrar em um veículo).

Segundo a Promotoria, o crime também contou com a participação de Carlos Alberto Araújo de Moraes, vulgo “sapo”, e Jessé Edson Souza de Araújo. O processo foi desmembrado e o julgamento ainda será realizado.

Tráfico

Samuel traficava drogas junto com os acusados. Mas contraiu dívidas e não conseguiu quitá-las. Segundo o MP, William, conhecido como “chuchu” ou “papai”, ordenou a execução para que a morte “servisse como exemplo”.

O crime ocorreu no dia 7 de janeiro deste ano, entre 12h e 14h, em Samambaia (DF), em local não identificado. Os réus foram até a casa da vítima e a convenceram a entrar em um veículo.

Em seguida, Samuel foi surpreendido e dominado, sem chance de defesa. Ele teve uma das mãos amputada e sofreu pelo menos 32 lesões.

O corpo foi encontrado em um matagal nas proximidades da Chácara 64-A, no núcleo rural de Taguatinga (DF).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost