24/10/2025
Justiça condena homem que participou de racha e causou morte de PM

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) condenou Quirino Ferreira Neto a 8 anos, 8 meses e 15 dias de prisão em regime fechado pela morte do policial militar Luciano Alves Rabelo, que morreu em um acidente durante um racha na Rodovia GO-346, na zona rural de Cabeceiras (GO). A Justiça considerou que Quirino assumiu o risco de matar ao dirigir em alta velocidade, atropelando o policial, que estava em serviço fora da viatura.

Depois do julgamento pelo Tribunal do Júri e da análise de recurso da defesa, a juíza Rozana Camapum reduziu um pouco a pena porque Quirino confessou espontaneamente que estava dirigindo e se envolveu no acidente. Mesmo assim, a condenação por homicídio doloso foi mantida, já que ele participou de uma corrida não autorizada e alcoolizado, assumindo o risco de causar a morte.

Além da prisão, Quirino terá que pagar indenizações à família do policial:

  • Pensão de 2/3 do salário mínimo para cada um dos dois filhos até os 25 anos
  • R$ 10.056,00 por danos materiais
  • R$ 100.000,00 por danos morais à esposa e aos filhos do policial

A decisão ainda destacou que Quirino fugiu do local do acidente e abandonou o carro sem prestar socorro. A pena será cumprida imediatamente, respeitando a decisão do Tribunal do Júri, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

