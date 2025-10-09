09/10/2025
Justiça condena, mas manda soltar PM que matou jovem negro em mercado

O policial militar (PM) Vinicius de Lima Britto foi condenado, nesta quinta-feira (9/10), a dois anos, um mês e 27 dias de prisão por ter matado um jovem negro com 11 tiros nas costas em frente a um mercado na zona sul de São Paulo, no dia 3 de novembro de 2024. Ele foi condenado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

A pena deverá ser cumprida em regime semiaberto e, por isso, a Justiça determinou também um alvará de soltura clausulado, substituindo a privação de liberdade por medidas cautelares. Vinicius estava preso desde o dia 6 de dezembro.

Além da condenação em regime semiaberto, o réu foi condenado a pagar uma indenização de R$ 100 mil e perdeu o cargo de policial militar que tinha na época dos fatos.

Tiros nas costas

Vinicius de Lima Britto matou Gabriel Renan da Silva Soares em frente ao mercado Oxxo, localizado na Avenida Cupecê, no bairro Jardim Prudência, no dia 3 de novembro de 2024.

Câmeras de segurança mostram o momento em que Gabriel furtou três embalagens de sabão no mercado. Após o furto, na saída do estabelecimento, Gabriel escorregou e foi atingido pelo PM  pelas costas, pouco antes das 23h. Ao todo, foram três tiros no tórax, dois no dedo anelar da mão esquerda, um no antebraço esquerdo, três no antebraço direito, um no ouvido e um no rosto.

 

 

