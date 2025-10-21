Justiça da Colômbia revoga prisão do ex-presidente Álvaro Uribe

Condenado por corrupção passiva e fraude processual, o ex-presidente Álvaro Uribe foi inocentado pela Justiça da Colômbia, e teve sua prisão revogada. A decisão foi anunciada nesta terça-feira (21/10) pelo Tribunal Superior de Bogotá.

Para a Corte, escutas telefônicas, usadas posteriormente como provas contra o ex-mandatário, foram consideradas ilegais.

No início de agosto, Uribe se tornou o primeiro ex-presidente da Colômbia a ser condenado na história do país, após decisão do 44º Tribunal Distrital de Bogotá, que o sentenciou a 12 anos em prisão domiciliar. Pena que chegou a ser cumprida pelo ex-presidente em sua residência por cerca de 19 dias, até ser libertado para recorrer da decisão.

Ele ainda foi multado em US$ 578 mil, e proibido de assumir cargos públicos por cerca de oito anos.

O ex-chefe do Executivo da Colômbia entre 2002 e 2010 foi acusado de manter ligações com grupo paramilitares ilegais, que atuavam na década de 1980 na Colômbia no combate a guerrilhas de esquerda.

De acordo com a Justiça colombiana, no decorrer do processo Uribe pressionou ex-integrantes de tais milícias a mudarem seus depoimentos, com o objetivo de se desvincular das acusações.

A decisão desta semana é de segunda instância, portanto, ainda cabe recurso e o caso poderá ser analisado pela Corte Suprema da Colômbia.