Justiça determina que PM réu por matar lutador volte a receber salário

A Justiça de São Paulo determinou, na última sexta-feira (10/10), que o ex-policial militar (PM) Henrique Otavio Oliveira Velozo, réu por matar o lutador de jiu-jitsu Leandro Lo, seja reincorporado e volte a receber salário até o fim do julgamento pelo crime.

O desembargador responsável pela decisão, Ricardo Dip, aceitou a argumentação da defesa do ex-PM e afirmou que suspender o salário e demitir Velozo antes do julgamento “parece vulnerar os princípios constitucionais da presunção de não culpabilidade”.

Leandro Lo

Leandro Lo foi baleado na cabeça durante festa em São Paulo

O ex-PM havia sido demitido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em uma decisão publicada no Diário Oficial no dia 22 de setembro. Tarcísio já recebeu a decisão da Justiça e, caso seja reincorporado à PM, Velozo voltará a receber o salário de 1° Tenente da PM, de R$ 12.697,38.

A medida formalizou a decisão do Tribunal de Justiça Militar (TJM), que exonerou Henrique Otávio em junho deste ano.

No mesmo dia 10 de outubro, a defesa do ex-PM conseguiu mais uma decisão favorável que impediu que Velozo fosse transferido do Presídio Militar Romão Gomes para uma prisão comum. A argumentação utilizada pelos advogados foi a mesma usada para determinar a reincorporação do cliente à PM: a violação à presunção de inocência.

Morte de Leandro Lo